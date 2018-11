Ezúttal meghittebb hangulatot teremtenek

Mivel az utóbbi bő évtizedben Dunát lehetett rekeszteni a különböző televíziós tehetségkutató műsorokkal, nem csoda, hogy az ott feltűnt énekesek nevére jó részt már régen nem emlékszünk. Kivétel ez alól Király Viktor, aki nem csupán egykori Megasztár-győztesként él a köztudatban, de azóta is folyamatosan a csúcson van, sőt Amerikában is megismerték a nevét. Az énekes egyébként az Államokban született, New Yorkban, és sokáig ott is élt. 16 évesen költözött a családdal Magyarországra, akkor tanult meg magyarul. 2008-ban tehát megnyerte a Megasztár negyedik évadját, ő lett az év hangja, s egy csapásra megszerette a hangját az ország.

Azóta négy albuma jelent meg, számtalan fellépésen van túl, és egyebek mellett 2015-ben bekerült az amerikai The Voice-ba, ahol egészen az élő showig jutott.

Legutóbbi nagy dobása a Füttyös című dal, melyet Majkával és Curtisszel rögzített, a nóta videoklipjét már több mint 22 millióan nézték meg.

A 34 esztendős, egykori Megasztár szombaton este klubbulit ad Debrecenben, a Roncsbár színpadán vezeti elő produkcióját a Dreamers nevű zenekarával.

Mióta jársz kisebb klubokba, hiszen a Roncsbárban ritkán találkozhatunk egy Megasztárral? Mire számíthat tőletek a közönség egy ilyen intimebb környezetben?

Ez egy nagyon aktuális kérdés. Mi nem olyan régóta határoztuk el, hogy szeretnénk más közönség előtt, más közegben is fellépni, mint ahol az utóbbi időben megfordultunk. Ez nem csak a közönség számára szokatlan, de számunkra is, valójában ez új kihívás nekünk. Szeretnénk közelebb kerülni a zeneszeretőkhöz, esetlegesen az egyetemista fiatalokhoz, akiknek inkább a kisebb klubok a törzshelyeik. Az élő zenés fellépés mindig egy másik arculatot mutat a színpadon, és én nagyon büszke vagyok a zenekaromra, a Dreamersre, elég nagy bulikat szoktunk csapni a koncertjeinken.

Miként áll hozzá a közönség ezekhez a meghittebb előadásokhoz, mennyire tetszik nekik?

Imádják. Azt mondják, ez olyan más, olyan emberközeli, elérhetőbb és kézzel foghatóbb a számukra.”

Egyébként ez is volt a célunk ezzel a produkcióval, hogy ne csak olyan bulikat csináljunk, ami mondjuk nehezebben elérhető. Az eddigi tapasztalatom az, hogy ezt is ugyanúgy kedvelik, sőt, egy kicsit jobban is, mint a nagy produkciókat. Előfordul, hogy meglepődnek az emberek, s azt mondják egy-egy kisebb helyre, amikor meghirdetik a koncertet, hogy „ó, nem is hiszem el, hogy Király Viktor fog fellépni, nem is veszek jegyet inkább.” Kamunak hiszik a hírt. De hangsúlyozom, ez a mostani sem az, jövünk!

Személy szerint számodra milyen kihívást jelent egy ilyen koncert, amely nem a megszokott nagyszínpados? Nehéz volt ebbe beleszoknod?

Nézd, én így és ilyen helyeken kezdtem a pályámat, klubokban szerepeltem a Megasztár előtt. Egy jó ideje már élő zenével megyünk mindenhová, a bandával, tehát én itt érzem otthon magam. Vissza a gyökerekhez, és ezt mindenki igényli: a közönség és mi is. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem szervezünk a jövőben nagy bulikat, például január 10-én az Erkel Színházban lépünk fel. De a klubkoncerteket is nagyon élvezzük, ezek a kisebb-nagyobb helyek jól kiegészítik egymást.

Kikből áll a Dreamers nevű bandád?

Vannak olyan tagok a csapatban, akikkel már tíz éve folyamatosan együtt muzsikálunk. Nagy Lajos játszik zongorán, Havas Lajos szintén zongorista és vokálozik, Szabó Marci gitározik, Domján Gabi basszusgitáron zenél, a dobok mögött pedig néha Balogh Laci, néha Prohászka Zsolt ül. De jár velünk koncertezni három fúvószenész is, tehát jó sokan vagyunk. Ami, valljuk meg őszintén, nem túl gazdaságos egy ilyen klubkoncerten, de ez nem baj! Nehezen fogunk elférni a Roncsban is, de számunkra ez nem a pénzkeresetről szól, hanem, hogy egy jót bulizzunk, és akik eljönnek szombaton, azok is nagyon jól fogják magukat érezni.

Milyen emlékeid vannak Debrecenről, mi idéződik fel benned először, amikor meghallod a város nevét?

A legmeghatározóbb emlékem, hogy rögtön a 2008-as, megasztáros győzelmem után meghívtak a debreceni Lovardába. Hatalmas telt házzal zajlott az a buli, zseniális volt a hangulat. Akkor teljesen új volt nekem ez a világ, a Megasztár előtt ekkora helyen és színpadon, illetve ennyi ember előtt nem is nagyon léptem fel.

Nagyon jól fogadta a közönség a zenémet, úgyhogy amikor azt mondják, hogy buli van Debrecenben, akkor mindig azt mondom: je, menjünk!”

Mire számíthatnak a rajongóid a jövő évben, milyen tervekkel vágsz neki a 2019-es évnek?

Új zenékkel készülök, hamarosan megjelenik egy újabb közös dalunk Majkával, Filter címmel. Nemsokára hallható lesz, és kijön hozzá egy videoklip is. Közben írogatom a dalokat a „sima” Király Viktor-produkcióhoz, és bár most egy klubba megyünk el Debrecenbe, egyre nagyobb koncerteket szervezünk.

