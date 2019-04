Érmeken és bélyegeken látható a fejedelem

„Rákóczi, a vezérlő fejedelem” címmel Botos Lajos bélyeggyűjteményéből nyílt kiállítás kedd délután a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában, a Rákóczi-emlékév alkalmából. A Debreceni Vasutas Művészeti és Kulturális Egyesület és a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Debrecen Városi Bélyeggyűjtő Köre által szervezett tárlatot Batár Zsolt Botond történész nyitotta meg.

Fotó: Molnár Péter

– Bélyegek és képeslapok mellett korabeli érmék, emlékveretek teszik színesebbé az A/4-es lapokra feldolgozott kiállítási anyagot – tájékoztatta a Naplót Gáll Richárd szervező. A megnyitó idején alkalmi postaszolgálat is működött a helyszínen, ahol a posta különleges bélyegzőt mutatott be, emellett az érdeklődők saját Rákóczi-bélyegre is szert tehettek. A kiállítás május 6-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében, valamint az esti rendezvények ideje alatt.

HBN

