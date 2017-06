Elmarasztaló ítélet a püspökladányi megbízások ügyében

A vádlott által képviselt társaság még 2008-ban több szerződés után valós teljesítés nélkül vett fel csaknem 14 millió forint megbízási díjat, több püspökladányi projekthez kapcsolódóan. A bíróság ezért a vádlottat 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélte, 2 év próbaidőre felfüggesztve. A vádlottra emellett 800 ezer forint pénzmellékbüntetést szabott ki és kötelezte az eljárás 1 millió 760 ezer forintos bűnügyi költségének megfizetésére. A bíróság 12 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt annál budapesti gazdasági társaságnál, amelynek a vádlott annak idején vezérigazgatója volt.

A bíróság a vádban szereplő 8 szerződést vizsgálta meg, amelyekhez kapcsolódóan T. Jánosné cége érdemi munka nélkül vette fel a megbízási díjakat, vagy állították ki a teljesítési igazolásokat. A bíróság széles körű bizonyítást vett fel és elfogadta a vádirati tényállást. Eszerint a rendőrség vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt indított eljárást, melyben tanúként hallgatták meg Püspökladány azóta elhunyt polgármesterét. Gyanúsítás és vádemelés ellene nem történt. A.S. 2006-2010 között volt Püspökladány polgármestere, 2008-tól pedig országgyűlési képviselő. A képviselőtestület felhatalmazása alapján ő felelt több pályázat megvalósításáért a településen.

2008 tavaszán a K. Zrt. a Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztéséhez kapcsolódóan, előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítésére kapott megbízást, a szerződést a cég képviseletében a vádlott írt alá. Az önkormányzat ősszel megkapta a számlát, a polgármester aláírta a kifizetéshez szükséges utalványt és a hivatal kifizette a bruttó 6 000 000 forintot. A bírósági eljárás során a tanúk megerősítették: a tanulmányt valójában az önkormányzat két dolgozója készítette el, már a vállalkozási szerződés aláírását megelőzően. A két tanulmány tartalma szinte teljesen megegyezett, olyannyira, hogy a tanulmány keltezése korábbi, mint a tanulmányt megrendelő szerződés dátuma.

Egy másik szerződés szerint a vádlott által képviselt társaság a gyógyfürdőhöz kapcsolódóan a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére is megbízást kapott, 2008. március 4-én. A teljesítést március 14-i dátummal a polgármester igazolta, a cég a számlát szeptemberben benyújtotta, majd elutalták a bruttó 6 millió 720 ezer forintot. Ezt a dokumentációt egy négy évvel korábbi engedélyes terv, illetve az önkormányzati dolgozók tanulmánya alapján írták meg, a K. Zrt. nevével fémjelzett tanulmány az átmásolt szöveg megszerkesztésén, fényképek elhelyezésén, a fedőlap készítésén és az oldalak összefűzésén túl érdemi munkát nem igényelt – állapította meg a bíróság is. További hat szerződést is vizsgált a bíróság, melyek zömében projektmenedzseri feladatok ellátására és tanácsadásra jöttek létre, 8 millió forint értékben. Ezek közül csak kettőt rendezett az önkormányzat, de később vissza is utaltatta a pénzt, a többi esetében nem volt utalás. A bíróság szerint egyértelmű, hogy a vádlott és munkatársai ezeket a tevékenységeket sem teljesítették, azt pedig, hogy ennyi idő alatt képtelenség ezt a feladatot ellátni, a szakértő is megerősítette.

A vádlott a bíróságon végig tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, állítása szerint több munkatársa is részt vett a szerződött feladatok ellátásában, a szerződésben vállaltakat pedig teljesítették.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség 3 nap gondolkodási időt kért, a védő elsősorban megalapozatlanság miatt, másodsorban felmentésért fellebbezett.

Az önkormányzati képviselők gyakorlatilag semmit sem tudtak a szerződésekről és kifizetésekről; a pályázatíró cég munkatársai pedig arról, hogy melyik kollégájuk készíti a ladányi fürdőfejlesztéshez szükséges anyagot – így foglalható össze a hűtlen kezelés bűnsegédletével vádolt T. Jánosné perében a keddi tárgyaláson elhangzott, a bírónő által felolvasott tanúvallomások lényege.

