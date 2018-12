Egy film, amit sosem fogunk látni? – Elképesztő érdekességek a mozi világából

A filmekben használt bankjegyek nem tűnhetnek túl valóságosnak.

Az erre vonatkozó szabály minden országban különböző. Az USA-ban például a hamis bankók egyik oldalának mindenképpen üresnek kell lennie, és a mérete sem lehet az eredetivel megegyező.

A kellékpénz túlzott valódiságának hátulütőjét a Csúcsformában 2 forgatásán demonstrálták Las Vegasban: a kaszinórobbanásos jelenet után feltűnően sokan akarták szerencsejátékra használni a levegőben elkapott hamis pénzt.

Az 1929 előtti amerikai filmek többsége – köztük a világ első 3D-filmjével – örökre elveszett.

Fotó: Wikipedia Commons

Martin Scorsese filmalapítványa szerint (amely régi filmek megőrzését és bemutatását koordinálja) az 1929 előtt készült filmek 90%-a már nincs meg, odaveszett. Ezek között van az első 3D-filmként számon tartott alkotás, a The Power of Love is. A fenti képen ebből a filmből látható egy jelenet, ez az egyetlen kocka, ami fennmaradt az utókor számára.

A filmet 1922-ben készítették, a közönség pedig különleges, piros-kék szemüvegen keresztül nézhette. Sőt, a mozinak egyszerre két befejezése volt, egy pozitív és egy negatív, egyiket csak az egyik, másikat csak a másik lencsén keresztül lehetett megnézni.

Shrek külalakját egy létező személy inspirálta.

A népszerű mesehős „prototípusa” Maurice Tillet, azaz a Francia Angyal volt. Tillet 1903-ban született Oroszországban. Tizenhét éves korában vett észre magán egy daganatot, és később egy igen ritka kórt diagnosztizáltak nála, ami a csontjai túlzott növekedését okozta. Kellemes megjelenésű srác volt, ezért kapta az „Angyal” becenevet, sőt, állítólag 16 nyelven is beszélt.

Shrek megalkotója, William Steig képeskönyvében eredetileg nem Tillet-ről mintázta a figurát, de a Dreamworks-féle filmváltozatban már ez a megvalósítás szerepelt.

Egy amerikai állatvédő szervezet egy kukac miatt figyelmeztette A remény rabjai készítőit.

Van egy jelenet a filmben, amelyben egy tányéron talált kukaccal etetnek meg egy madarat.

Az American Society for the Prevention of Cruelty to Animals nevű szervezet közölte a filmkészítőkkel, hogy a forgatáson csak olyan kukacot használhatnak, ami már eleve halott, és természetes úton pusztult el. Végül találtak egy megfelelő kukacot, így a forgatáson nem élő állatot használtak.

George Lucas kutyáját Indianának hívták, és róla mintázták meg Chewbaccát is.

George Lucas egyszer így nyilatkozott kutyájáról: „Volt egy alaszkai malamutom, amikor a filmet írtam. Nagyon édes kutya volt, mindig mellettem ült munka közben. Amikor autóval mentem valahová, mindig az első ülésre telepedett le. A malamut hatalmas kutya, nagyjából 60 kilogramm, nagyobb, mint egy ember és nagyon hosszú szőre van. Ő inspirált arra, hogy megalkossam Han Solo társát, aki olyan, mint egy nagy, szőrös kutya. De nem igazán kutya, annál intelligensebb.”

Természetesen Indiana Jones is róla kapta a nevét.

Benedict Cumberbatch Sir Arthur Conan Doyle rokona.

Arthur Conan Doyle megalkotott egy olyan karaktert, amit jóval később egyik távoli rokona játszott el a képernyőn: Sherlock Holmest. A közös felmenőjük Genti János lancasteri herceg, III. Eduárd angol király egyik fia, aki a 14. században élt. Genti János Doyle 15. és Cumberbatch 17. dédnagyapja.

Fotó: AFP / Angela Weiss

És ha ez még nem lenne elég, Cumberbatch játszotta már III. Richárdot is, akihez szintén rokoni szálak fűzik a Leicesteri Egyetem kutatói szerint. A színész családfájában emellett távoli kapcsolatokat is találni II. Erzsébethez és Jane Grey egykori királynőhöz is.

Robert Rodriguez és John Malkovich készített egy filmet, ami csak 2115-ben fog megjelenni.

A szlogenje pedig így szól: „A film, amit sohasem fogsz látni.” Ez a tény szomorú, de valószínűleg igaz. És hogy miért kell rá 100 évig várni? A filmet egy francia konyakgyártó céggel, a Rémy Martin-nel együttműködve forgatták le. A vállalat XIII. Lajosról elnevezett konyakját ugyancsak 100 év múlva hozzák majd kereskedelmi forgalomba, méghozzá a filmmel egy napon. Marketingakciónak kiváló, azt meg kell hagyni.

A film története szigorúan titkos, mindössze három rövid előzetest adtak ki hozzá, de ezekben sem mozis jeleneteket láthatunk.

Világszerte egyébként 1000 ember kapott fémből készült páros jegyet a film premierjére. Ja, és ezek a meghívók természetesen örökölhetők.

