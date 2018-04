Debrecenben is tüntettek ellenzékiek

A szónokként fellépett Keresztesy Gergő (Jobbik), Mándi László (Momentum), Szabados István (Magyar Kétfarkú Kutyapárt), Tóth Tamás (LMP) és Rutz Tamás (Együtt), valamint a demonstráció megközelítőleg ezer résztvevője egyetértett a szombati, fővárosi tüntetésen elhangzottakkal, amelyek szerint követelik a jogállamot, a demokráciát és új választásokat. „Elég a gyűlöletből, elég az elnyomásból, elég Orbán Viktor kormányából! Nem félünk!” – fogalmaztak.

A szervezők bejelentették: jövő vasárnap este ismét az utcára vonulnak, és a Nagytemplom előtt folytatják a tüntetést.

Reagált a Fidesz

Az ellenzéki pártok, pártocskák úgy látszik, hogy matematikai különórákat vettek Gyurcsány Ferenctől, mivel a választók 91 egyéni választókerületben szavazták meg a Fidesz-KDNP jelöltjét, és 2,8 millióan szavaztak a pártlistára. Kormánypárt soha ennyi szavazatot még nem kapott. A Soros-Simicska pártok bebizonyították, hogy képtelenek elfogadni egy számukra kedvezőtlen választás eredményét, ezért Budapestből és Debrecenből is igyekeznek Majdant csinálni. A meccsnek vége, ahol ők folyamatosan lőtték az öngólokat, a játékosaik veszekedtek egymással, majd a lefújást követően behívták a szurkolóikat a gyepre, hogy lázongjanak az eredmény miatt. Egy ilyen meccs után azonban a szurkolók a csapatot és az edzőt szokták hibáztatni, most is emiatt vannak valójában a pályán! Ezt a viselkedést a sportban sportszerűtlennek, egy demokráciában antidemokratikusnak hívják. Azt kérjük az ellenzéki pártoktól, amit a meccseken mondani szoktunk: Nézzetek a táblára!

– Fidesz Debreceni Szervezete –

