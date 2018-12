Bölcsőde épül Józsán

Mint a lap cikkéből kiderül: épül egy sportpark, amit hamarosan át is adnak, lesz bölcsőde és a BMW-beruházásnak köszönhetően lesz autópálya-felhajtó is Józsán.

Azt, hogy Józsán élni jó, többek között a lakossági adatok is alátámasztják. Egyre több család költözik ide, az elmúlt években a kormány otthonteremtési támogatásainak köszönhetően sok „csok-os” lakás is épült. Ezért határozta el az önkormányzat, hogy az uniós és egyéb forrásokból származó fejlesztéseket a jövő generációinak szolgálatába állítja. Ezeknek köszönhetően nemrégiben átadtuk a felújított gyermekorvosi rendelőket, elindult az alsójózsai Kerekerdő Óvoda teljes felújítása, jövőre új tornaszobát építünk a Gönczy-óvodának és hamarosan átadjuk az új sportcentrumot is – foglalta össze a lapnak az elmúlt időszak beruházásait a képviselő.

Debrecen város közgyűlése november 15-én tartott ülésén kétmilliárd forint átcsoportosításáról döntött, melyből két új bölcsőde épülhet Debrecenben, ebből az egyik biztosan Józsán. Míg 2013-ban még 145 fő, addig ez év májusában már 474 fő három év alatti gyermek élt itt. Teljesen egyértelmű volt, hogy Józsán bölcsit kell építeni. Ezért kezdeményeztük még májusban a forrásátcsoportosítást a kormányzati támogatás birtokában, amelyről most érkezett meg a jóváhagyás az európai bizottságtól. Balázs Ákos hozzátette, a beruházás előkészítése és a kivitelezés körülbelül két esztendőt vesz majd igénybe. Ettől függetlenül van olyan pályázati konstrukció is, melynek segítségével úgynevezett mobil bölcsődét lehet létesíteni. Az önkormányzat erre a lehetőségre is pályázik. Ha az utóbbi megoldás sikerrel jár, a hosszú távú megoldást jelentő bölcsőde megépítése után a mobil építményt át lehet majd telepíteni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A lap cikke szerint a bölcsődét a szakemberek egyértelmű javaslata alapján a Gönczy Pál Utcai Óvoda és Iskola területén alakítják majd ki.

Forrás: jozsanet.hu

Megvan a cívisek Szent Istvánja Debrecen - A város szerepet vállal egy, a lakosok által kezdeményezett jogi eljárásban. Szanyi Borbála szobrászművész Szent István államalapító királyt ábrázoló művészeti alkotása díszítheti a Dósa nádor teret 2019 augusztusától – így döntött Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA