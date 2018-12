Barcelona: szerelem első látásra

Bizonyára kevesen vagyunk, akik ne félnénk a repüléstől, éppen ezért alig vártam, hogy a gép leszálljon a barcelonai repülőtéren, és fellélegezhessek. Viszont a földre szállás pillanatában nem gondoltam volna, hogy a szárnyalás még négy napon át fog tartani. De egyszerűen a katalán főváros olyan izgalmas kalandokat és felfedezésre váró helyeket nyújtott, amelyek nem engedték, hogy elhagyjuk a fellegeket. Mindig is szerettem volna egyszer eljutni a városba, így barátnőimmel elhatároztuk, hogy még a szeretet ünnepe előtt meghódítjuk Barcelonát.

Élet, pezsgés

A kiruccanásunk kissé nehézkesen indult, a megérkezésünk után sok időt vett igénybe, amíg megtaláltuk a transzferünket, de miután beültünk a szenegáli sofőr kisbuszába, minden izgalmunk elszállt. A teljes átszellemülés vett körül minket, spanyol zene szólt a rádióban, az úti célig pálmafákkal övezett, gyönyörű utcákba kanyarodtunk. Egymást érték az éttermek és a bárok, hétköznap este olyan élet volt, mint hazánkban hétvégenként a legnagyobb szórakozóhelyeken. Úgy jöttünk el Magyarországról, hogy az estét a szállodában töltjük, kipihenjük az utazás fáradalmait. De a látvány és pezsgés felülírta az elgondolásunk, miután birtokba vettük a belvárosban lévő hotelünket, azon nyomban elindultunk az éjszakába, hogy betekintést nyerjünk a közelben helyezkedő pubokba. Már a fogadtatás is igazán kedves volt, a pincérek örültek nekünk, végig sorolták a helyi ételeket és italokat, mindenben a rendelkezésünkre álltak. Azonban nem maradtunk sokáig, hiszen tudtuk: a következő napokra nagyon sok energiára lesz szükségünk.

Szenegáli árussal | Fotó: Magánarchívum

Felfedezőút

Nagyon izgatottan vártuk a reggelt, gyorsan elkészültünk, majd elindultunk, hogy uralmunk alá vegyük a katalán fővárost. Nem szerettünk volna sokat utazni tömegközlekedéssel, hiszen azért utaztunk Barcelonába, hogy megismerjük, így nyakunkba vettük a várost, gyalog meneteltünk egészen a híres, turisták által közkedvelt La Rambra sétálóutcáig. A népszerű környék mindenki kedvence, itt található a nevezetes La Boqueria piac, ahol különleges ételek, édes illatot árasztó finomságok és különböző herkentyűk várják az érdeklődőket. A fákkal körülvett sétálóutca a legtöbb turistát megszédíti, a barcelonai tartózkodásunk alatt barátnőimmel szinte mindennap megcsodáltuk. De nem ez az egyetlen hely, ahová érdemes elmenni. Úgy gondolom, hogy a spanyol város azért olyan felkapott, mert nem létezik olyan évszak, amikor unatkoznának a kíváncsiskodók. Nyáron valóságos üdülőövezet, a város a Földközi-tenger partján található, ahová még ősszel is szívesen lejárnak az emberek, ahogyan mi is tettük. A tenger morajlása magával ragadó, ami pedig a kirándulóknak még inkább kedvező, hogy kis híján a város közepén található a part, egyszerre pihenésre és szórakozásra is alkalmas.

A paella a leghíresebb spanyol étel | Fotó: Magánarchívum

Sagrada Família, építmények

Azt gondolnánk, hogy négy nap elég arra, hogy megismerjük a helyi nevezetességeket, finom ételeket, de ez nincs így. Barcelona olyan különleges és izgalmakkal teli város, hogy talán dupla ennyi idő is kevés lett volna arra, hogy mindent megnézzünk. Ennek ellenére a Sagrada Famíliát nem hagyhattuk ki, az immáron 130 éve épülő templomot nem véletlenül csodálja meg a legtöbb turista.

A Sagrada Família minden turistának kötelező látnivaló, ha Barcelonába utazik | Fotó: AFP

A Gaudí megálmodta Szent Család-templom szecessziós és gótikus stílusjegyeket hordoz magában, amelyeket megpillantva nem is kellenek szavak, mindenki szemében ott a csodálat és káprázat. Kívül-belül gyönyörű, ami pedig ámulatba ejtő, soha nem hagyják abba építését, díszítését, tehát örök életű. A Güell park szintén egy építészeti csoda, különleges látványt nyújt a káprázatos növényzet, az érdekes formák és a fantasztikus panorámája miatt. Nem fordíthatunk úgy hátat a városnak, hogy ne látogatnánk meg a barcelonai katedrálist, amely a gótikus negyedben helyezkedik el. A katedrálisnak körülbelül 700 éves múltja van; az azt körülölelő utcák, terek, szinte egy másik városba repítenek minket Barcelonában.

Sült kolbász babbal | Fotó: Magánarchívum

Ízek, ételek

A spanyol konyha ízekben és látványban egyaránt gazdag, aki csak teheti, az kipróbálja a helyi gasztronómiai csodákat: a paellát és a tapast. A katalánok szívesen fogyasztják a kolbászt csicseriborsóval vagy babbal. Számomra is meglepő volt a párosítás, így muszáj voltam kipróbálni, amit egyáltalán nem bántam meg. Azon leszek, hogy mihamarabb visszatérjek Barcelonába, hogy újra kapjak egy szeletet a spanyol életből.

– Nagy Emese –

Fiesztával fűszerezett mindennapok Spanyolország - Minden évszakban népszerű úti cél, amit csodás természeti adottságának is köszönhet. Spanyolország nevének hallatán elsősorban a bikaviadal, a flamenco, a szieszta és a fieszta jut eszünkbe. De vannak nem mindennapi, őrült hagyományai, melyekben mi is részt vehetünk – ilyen esemén... Tovább a cikkhez

A csodálatra méltó „gazdag” India - az út 3. része India - Csordás ­László, ­Fehér Csaba és ­Pusztai ­Árpád július 28-án indult ­Kijeven keresztül ­Újdelhibe. A továbbiakban Fehér Csaba útleírásából idézünk. A hatalmas út utolsó része következik. Az indiai utakon való közlekedést kis túlzással a vidámparki dodzsemezéshez lehet hasonlítani. 70-80 ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA