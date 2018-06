A torma volt a középpontban a tóparton

Idén harmadik alkalommal kínálta finomságait a Debrecziner Gourmet Fesztivál június 15-17. között a Békás-tónál. Mámorító illatok, látványnak is tetszetős ételek várták az éhes vendégeket. Az elmúlt években nagy sikert aratott a rendezvény, idén sem okozott csalódást.

A kitelepült éttermek dolgozóitól megtudtuk, habár a „nulladik napon” még kisebb volt az érdeklődés, később nem lehetett panasz a részvételre, vasárnap este pedig a legnépszerűbb pavilonok előtt még hosszú sorok kígyóztak. Az ízek szerelmesei 18 étterem finomságait kóstolhatták meg, valamint a legismertebb magyar séfekkel is találkozhattak.

Családias hangulat

Ebben az évben a létavértesi torma volt a kötelező alapanyag, amit legalább egy ételben fel kellett használniuk az ételkészítőknek. Nem volt könnyű feladat, de a standok mellett elsétálva is lehetett látni, érezni, hogy a séfek kiállták a próbát, ínycsiklandozó és szemet gyönyörködtető fogások készültek.

A rendezvény célja nem más, mint a helyi alapanyagok, ízek, kulináris hagyományok bemutatása, majd azok beillesztése a modern gasztronómiába – vallják a szervezők. A séfektől azt hallottuk, örülnek a kezdeményezésnek és úgy vélik, fontos, hogy megtanítsák az embereknek: az ételnek lelke van!

– Örömmel jöttünk a fesztiválra, az éttermünk kapcsolódik ahhoz, amit közölni szeretne a rendezvény. Családias a hangulat, fantasztikus az időjárás, és a vendégek hozzáállása is nagyon pozitív – mondta el érdeklődésünkre Durbák Norbert séf. – Létavértes Magyarország egyik legjobb tormatermő vidéke, így nem véletlen, hogy ez a zöldség az idei fő alapanyag. Mi próbáljuk mindig megtalálni a helyi kistermelőket, velük közösen egy célért küzdeni. Éttermünk évek óta a létavértesi tormát használja, a debreceni párosunkban is érezhető lehet ez az összetéveszthetetlen, intenzív fűszernövény, amit a vendégek is nagyon szeretnek. A debreceni fesztiválon most vagyunk először, Budapesten már voltunk korábban is, ezért gondoltuk, hogy idén a cívisvárosban is bemutatjuk egyik kihagyhatatlan finomságunkat.

Könnyed fehérborok

Az exkluzív ételek mellett helyet kaptak a finom borok is, amelyeket a látogatók előszeretettel kóstolgattak, még élvezhetőbbé téve az ételek ízét. Több borstand is kitelepült a kellemes nyári időben.

– Voltunk kint tavaly is, nekünk ez már a második fesztiválunk, a hétvégén mind többen vannak, ahogyan arra számítani is lehetett – mondta Pekola-Oláh Zita. – Minden ételhez párosítható valamilyen bor, egyszerűen meg kell találni, mi illeszkedik hozzá tökéletesen. A vendégek leginkább a könnyed fehérborokat kérik, vagy a nagyon könnyű gyümölcsös rozékat fogyasztják – osztotta meg tapasztalatait.

A Debrecziner Gourmet Fesztivál vendégei pezsgőt, bort, kézműves söröket, whiskey-t, illetve sajtot és sonkát is kóstolhattak. A színpadon napközben a gasztronómia népszerű arcai tartottak főzőprogramokat; többek közt Bernáth Józseftől, Dudás Szabolcstól, vagy Pataky Pétertől leshettek el konyhai fogásokat az érdeklődők.

