A tekintélyelv helyett…

A nevelés nem azzal kezdődik, hogy kiválasztunk egy nevelési stílust, és aszerint neveljük a gyermekünket, hanem mindig az adott pillanatban kell eldönteni, hogyan reagálunk: a gyermek tettét és viselkedését illetően mit tekintünk helyesnek vagy helytelennek. Szerepi Sándor főiskolai docens (Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar) véleménye szerint a szülők ezt elsősorban saját morális alaptermészetük, habitusuk alapján teszik.

Kiment a divatból

– A tekintélyre alapozott nevelés egykor azt jelentette, hogy a szülők (elsősorban az apa) határozták meg a szigorúan követendő szabályokat. Ők mint referenciaszemélyek funkcionáltak, követelményeik, kéréseik, parancsaik voltak a gyermekek számára. Ez a jelenség már a XX. század második felétől – köszönhetően például a hagyományos paraszti életmód felbomlásának – egyre kevésbé vált tetten érhetővé. A klasszikus, tekintélyalapú modelleket megengedőbb, szabadelvűbb nevelési formák váltották fel, ezt a tendenciát már azok is érezhették, akik a ’70-es években voltak gyerekek. Viszont sok esetben azt tapasztaljuk, ha a családban sok a nevelési probléma, és a szülőknek nincsenek megfelelő pedagógiai eszközeik ezek kezelésére, akkor hajlamosak vissza-visszatérni a tekintélyelvhez, amely természetesen nem hoz valódi megoldást, csupán súlyosbíthatja a kialakult helyzetet – mondta a szakember.

A Napló érdeklődésére hozzátette, hogy bár a pusztán tekintélyre alapozott nevelés már rég elvesztette dominanciáját, ma is azt gondoljuk, hogy a szülőnek irányító szerepet kell betöltenie a gyermekek nevelésében, persze túlzásoktól mentesen.

Átalakult a világ, nem minden esetben fogadják el automatikusan a gyerekek a felnőtt véleményét, kérését, hiszen már a mai szülők sem úgy nőttek fel. Az óvodáskorú gyermekek szülei nagyrészt már a rendszerváltást követően születtek, így ők is egy szabadabb, kevesebb kontroll közé szorított gyermekkort érhettek meg.”

– Azok a jó nevelési megoldások, amelyek lehetőséget adnak a közös, a gyermekekkel együtt hozott, a gyermekek közreműködésével történő döntésekre is. (Természetesen csak olyan esetekben, amikor a gyermek érdeke ezt megkívánja, rövid- és hosszú távú következményeit tekintve egyaránt.)

Digitális világ

A változás egyik oka a szakember szerint a digitalizált világban keresendő. – Megint csak a ’70-es éveket hozom példaként: akkor még nem az volt a kérdés, hogy van-e wifi, tudom-e használni az okos­eszközeimet, hanem például, hogy milyen idő lesz, mire az állatkertbe érünk, vagy marad-e elég idő a napköziben kimenni játszani. Ma már a bölcsődések is tudják használni ezeket az eszközöket, amelyek gyakran helyettesítik/kiegészítik a szülővel, testvérrel, családdal töltött perceket is.

Összhang az intézményben

A nevelés kérdése az óvodai életben is meghatározó. Szerepi Sándor az óvoda és családi nevelés összhangját is vizsgálta, mert – pedagógusként – is azt tapasztalta, hogy a hatékony és eredményes nevelőmunka egyik kulcseleme a két fél közötti partneri viszony kialakítása.

– A megfelelő szülő–pedagógus viszony kedvező hatással van a gyermeki személyiségfejlődésére. Van, akinél a bölcsőde, de legtöbbeknél az óvoda az első közösségi színtér, ahol megtörténik a váltás, a szülőtől való „elszakadás”. A befogadás, az átállás szempontjából indokolt a szülő és a pedagógus intenzív együttműködése, amelynek rugalmasságát nagyon lényeges hangsúlyozni. Fontos, hogy az egyéni szükségletek harmonizáljanak az óvoda nevelési módszereivel, mert a befogadás folyamata lehet egyszerű, könnyű, míg bizonyos esetekben problémás és elhúzódó is. Azt tapasztalom, hogy a szülők általában igénylik a szoros kapcsolatot az óvodapedagógussal, ők maguk számolnak be az otthoni eseményekről, s napi szinten érdeklődnek a gyermek intézményben töltött életéről – emelte ki a főiskolai docens.

Mint hangsúlyozta, az otthoni szokásalakítás, a beépült napirend, a rendszerességre való szoktatás jelentősen segítik a kicsik óvodában, s általában véve az életben való boldogulását is.

Nevelési formák

A korlátozás és az érzelmi odafordulás arányától függően a nevelési stílusokat négy kategóriára osztják:

1. következetes (meleg-korlátozó)

jellemzői: érzelmi odafordulás (dicséret, biztatás, gyöngédség) + vezetés és ésszerű mértékű korlátozás = következetes nevelés (világos, határozott, szeretetteljes)

2. tekintélyelvű (hideg-korlátozó)

jellemzői: tárgyilagos bánásmód (kimért kapcsolat, kevés biztatás) + sok korlátozás = tekintélyelvű nevelés (szigorú)

3. elhanyagoló (hideg-engedékeny)

jellemzői: nem odafigyelő bánásmód (kevés kapcsolat, kevés biztatás) + hiányzó korlátozás = elhanyagoló nevelés (nemtörődöm, szabados)

4. megengedő (meleg-engedékeny) nevelési stílus

jellemzői: érzelmi odafordulás (dicséret, biztatás, gyöngédség) + hiányzó vezetés és korlát = megengedő nevelés (engedékeny, szeretetteljes)

(Forrás: dr. Fehér Katalin)

