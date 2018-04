„A technológiai fejlődés elől nem lehet elmenekülni”

A hazai ipar és az oktatás együttműködéséről beszélt nyitóelőadásában Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár. Hangsúlyozta: a digitális oktatásra nemcsak az általános és középiskolákban, hanem a felnőttképzésben is szükség van, és nehézséget jelent olyan szakmákra felkészíteni, amikről még nem is tudjuk, mik lesznek majd.

A 2008-as válság idején a fizikai munkaerő iránti igény megroppant, míg a nem rutin szellemi munkát végzőé szinte töretlen volt. A robotizációval ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog – jelentette ki Horváth Ádám, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ divízióvezetője. Hozzátette, a technológiai fejlődés elől nem lehet elfutni, a változástól nem megvédeni kell az embereket, hanem felkészíteni rá őket! – Vannak iparágak, ahol a digitalizáció már teljes, van, ahol magas, mint például az autóiparban; egy ma eladott Audi árának 40 százaléka már a benne levő informatikai eszközöket és szoftvert fedezi – mondta. – Jelentős potenciál van a mezőgazdaságban és a kereskedelemben is, de az biztos, hogy a digitális képességeket minden munkakörbe be kell juttatni!

Mint elmondta, a kormányzat digitális oktatási stratégiájának egyik célja, hogy a megfelelő kompetenciák nélkül senki se hagyja el az iskolát, illetve a kkv-t is ösztönözze azon technológiák alkalmazására, melyekkel nemzetközi versenyképességüket a cégek megőrizhetik. Fontos, hogy mindenkit felkészítsenek arra, hogy információ technológiai környezetben tudjon dolgozni, mert előbb-utóbb szinte valamennyiünknek robotokkal kell majd kommunikálnia.

– A Facebook használata vagy a telefon nyomkodása nem jelent digitális kompetenciát: ma a diákok 60 százaléka digitális analfabéta – osztotta meg. Arról is beszélt, nehéz megmondani, hogy a felnőtt állampolgárok hogy állnak e téren, hiszen nincs olyan keretrendszer, amivel mérni lehetne, ez most dolgozzák ki.

