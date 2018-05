A második félidőre már felébredt a DVSC

A sereghajtó Vasas otthonában kezdte meg a bajnokság hajráját a DVSC-TVP. A vasárnap esti összecsapáson továbbra sem léphetett pályára Anna Punyko, illetve Karina Jezsikava. Nagy kérdés volt, vajon a valószínűsíthető osztályváltás milyen hatással lesz a hazaiakra. A debreceniek egy harapós házigazdára számítottak, és ez a megérzésük be is jött. A fővárosiak fiatal játékosai hatalmas elánnal vetették bele magukat a küzdelembe, az összecsapás elején a Loki kénytelen volt folyamatosan üldözni a piros-kékeket. Dekoncentráltnak tűntek a lokisták, hiába készültek fel Csákiék a Vasas gyors játékára, mégsem sikerült útját állni a támadásoknak. Egy rövid periódusban úgy tűnt, összeszedte magát a Debrecen, de ez átmenetinek bizonyult. Ismét a Vasas percei következtek, a vendéglátók két emberhátrányból is betaláltak.

Remeklő légiósok

Vida Gergő vezetőedző átszervezte csapatát, pályára küldte az elmúlt meccsen remekül kézilabdázó Arna Sif Pálsdottírt, illetve Madalina Zamfirescut. Az időkérés után sem változott sokat a helyzet, a lelkes hazaiak vezettek, a Debrecen pedig próbált tapadni a fővárosiakra. Jelena Deszpotovicsé volt a félidő utolsó találata, így 13–12-es hazai vezetésnél vonultak rövid pihenőre a felek.

Fordulás után harapósabb Loki lépett pályára, és gyorsan sikerült is megfordítani a mérkőzés állását. A hazaiak edzője, Varga Márta a negyvenedik percben időt kért. A kapusok mindkét oldalon remekül állták a sarat, szerencsére debreceni oldalon Pálsdottír átmentette a jó formáját erre a találkozóra is. Az izlandi beállóst nem tudták tartani a vendéglátók, és vezérletével szép fokozatosan ellépett ellenfelétől a Vida Gergő együttese, amely végül ha nem is káprázatos játékkal, meggyőző különbséggel le is hozta a találkozót (25–31).

MSZ

A tények

Vasas SC–DVSC-TVP 25–31 (13–12)

Népfürdő utca, 300 néző. V.: Herczeg P., Südi P.

VASAS: TZINTZIS – Arany, Mester N. 3, HANUSZ 4, KUCZORA 8 (2), Németh N., Fekete B. 2. Csere: Lyngby 1, Kocsis Á. 2, Becséri 1, Hárs 3, Pados, Agovics 1, Katona L.

DVSC: HORVÁTH-PÁSZTOR – Varsányi, Hajduch 1, GRIGEL 6 (2), Tóvizi 2, DESZPOTOVICS 6, Hársfalvi 2. Csere: Lajtos, Szabó D. (kapusok), Sirián, Zamfirescu 1, PÁLSDÓTTIR 4, CSÁKI 5 (1), Vantara-Kelemen 3, Román, Pénzes 1.

Eredmény: 8. perc: 4–3. 17. p.: 6–7. 23. p.: 10–8. 37. p.: 15–15. 42. p.: 17–19. 48. p.: 18–25. 55. p.: 23–26.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3

Mesterszemmel

Vida Gergő: Nagyon jól játszott a Vasas, mi az első félidőben alulmúltuk saját magunkat, nagyon gyengén védekeztünk, és rengeteg ziccert hibáztunk, igyekszünk tanulni az első félidőből, a második félidőben már megfelelő tempóban kézilabdáztunk.

