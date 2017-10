20 elképesztő térkép a világról, ahogy eddig még nem láttuk

Nemrég jelent meg Alastair Bonnet új kötete, amely a New Views – The World Mapped Like Never Before címet viseli, és a magyar fordításnak megfelelően olyan térképeket tartalmaz, amelyek egészen új szemszögből közelítik meg a világot. Ezekből a hagyományosnak semmiképp sem nevezhető dokumentumokból válogatta ki a Daily Mail a legkivételesebbeket.

A fenti térkép alapjául szolgáló adatokat a NASA bocsátotta közzé 2014-ben. Egy 1994 és 2013 közötti időszakot figyeltek meg az űrkutatók, akik összegyűjtötték, hogy hányszor és hol csapódott be a Föld légkörébe aszteroida. Az égitestek átlagosan 1-20 méteresek voltak, a sárga pöttyök a nappali, a kék pöttyök pedig az éjszakai becsapódásokat jelzik. Jól látható, hogy a Földön bizony nem létezik olyan hely, ahol többé, vagy kevésbé fenyegetne a veszély, jóformán bárhol előfordulhat, hogy a nyakunkba pottyan egy aszteroida.

Még mindig misztérium számunkra a víz, legalábbis erre a következtetésre jutunk, ha rápillantunk a fenti ábrára, ahol a pink foltok a szárazföldet, a világoskék részek az óceán már felfedezett részeit, a sötétkékek pedig a még nem ismert mélységet mutatják.

Nos, hála egy holland egyetemnek, már azt is tudjuk, hol él a Földön a legtöbb ehető rovar. Ha egészséges fehérjére vágyunk, mindenképp a sötétnarancs színű zónákat célozzuk meg, ahol akár 2-300 ehető fajjal is találkozhatunk, de ha szeretnénk megkímélni magunkat az effajta gasztronómiai élményektől, akkor tartózkodjunk inkább a halványabb területeken, ahol csak 1-25 ilyen rovarfaj jöhet szembe. Vagy egyszerűen csak ne együnk szöcskét.

Emberek, akik az Egyesült Államokban élnek, de nem ott születtek: lássuk, honnan települtek be a legtöbben az USA államaiba! A sötétlila foltok jelzik a világ azon szegleteit, ahonnan a legtöbb migráns érkezett Amerikába, ezek tehát India, Mexikó, Kuba, Dél-Korea, Kína, Vietnám és a Fülöp-szigetek.

A sötétzöld területeken számíthatunk a leggyakrabban természeti katasztrófákra, a halványabb foltok a Föld kevésbé veszélyeztetett területei.

A sötétkék területeken él a legtöbb migráns (Kazahsztán, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland), halványzölddel pedig azokat az államokat jelölték, ahol csekély a bevándorlók száma.

A világ legforgalmasabb hajóútjai: úgy tűnik, a Föld vizes területeinek legforgalmasabb útvonalai az Csendes-óceán és az Atlanti-óceán északi részeit, valamint az Indiai-óceánt szelik keresztül keresztül.

Magáncélú fegyvertartásból az USA a legerősebb, a halványabb területeken kevésbé jellemző.

Ez a térkép azt mutatja, hol él a világon a legtöbb mérgező állat. Naná, hogy a sötét területeken, ha más nem, Ausztrália fekete sziluettjéből biztosan rájöttek. De ne legyünk előítéletesek, hiszen az apró kontinenst a maga 66 mérgező fajával megelőzi Mexikó, mintegy 80-al és Brazília is, összesen 79-el.

Hol történik a legkevesebb konfliktus? Hölgyeim és Uraim, ha békére vágynak, Önöknek a halványszürke színű államokban a helyük, ugyanis azokon a helyeken a legalacsonyabb a bűnözési ráta, és a terrorizmus miatt sem kell annyira tartaniuk.

Hol halmozódik fel a legtöbb tengeri törmelék? A sötét színű foltok helyét figyelembe véve elsősorban Amerika nyugati partjánál, valamint Dél-Amerika alatt, párhuzamosan Chilével.

Hangyák: a sötétrózsaszín területeken akár 527-1462 fajjal is találkozhatunk, persze akad a világnak olyan szeglete is, ahol eggyel sem, csak ott bizony nagyon fázni fogunk. Nagy-Britannia egyébként 61 fajjal dicsekedhet, míg Olaszország 253-mal, Dél-Afrika pedig meglepő módon csak 68-al.

A légszennyezettség mértékét mutató térképen Kína nem véletlenül vöröslik, köztudott, hogy ez a világ legszmogosabb része. A kék területek levegője a legtisztább.

És íme, a boldogságtérkép! Norvégia és Dánia a világ legboldogabb országa, a legszomorúbb és legelégedetlenebb emberek pedig a Közel-Keleten, Afrikában, valamint Dél-Ázsiában élnek.

A villámtérkép sem maradhat ki a repertoárból. A rózsaszín területeken, vagyis Kongóban és Venezuelában a leggyakoribbak ezek az égi jelenségek. A világ legfagyosabb vidékein természetesen nem jellemzőek.

A pink színű területeken él a legtöbb elhízott ember.

Természetesen Amerikában található a legtöbb amerikai gyorsétterem, de azért a világ többi táján is szépen elszaporodtak ezek a franchise-ok. A térkép színeit tekintve jól látszik, hogy elsősorban Ausztráliában, Nagy-Britanniában, Izlandon, Malajziában és az Egyesült Arab Emírségekben van igény a gyorskajára, Afrikának viszont van olyan szeglete, ahol egy árva Meki sincs.

Légi forgalom: a térképen található pöttyök mérete mutatja az elérhető járatok mennyiségét, míg a színek az utak hosszúságát jelölik. Afrika a világ légi forgalmának kevesebb, mint 2%-át bonyolítja le, 31%-al Ázsia áll az élen.



Térjünk rá a békákra, vagyis a kétéltűekre! Mert nekik is van ám külön térképük. A sötétnarancs területeken él a legtöbb fajuk a világon, a lista élén Brazília áll mintegy 932-vel, míg Amerikában például 297 kétéltűfajról tudnak a tudósok.

A térkép sötétbarna foltjai azokat a területeket mutatják, ahol a leghangosabb madárcsicsergés. A legtöbb szárnyas-gerinces fajt egyértelműen Délkelet-Ázsiában, Fekete-Afrikában és Dél-Amerikában találjuk.

