szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

2 órája

A világbajnok sprinter nem tölti le az eltiltását, a börtön még kérdéses

Címkék#sprinter#Kerley#Maximilian Martin#doppingolimpia

A doppingolimpia szervezői lennének az őszinteség bajnokai? Fred Kerley esete is mást mutat.

Koczó Dávid
A világbajnok sprinter nem tölti le az eltiltását, a börtön még kérdéses

A doppingolimpia szervezői lennének az őszinteség bajnokai? Fred Kerley esete nem ezt mutatja

Forrás: NurPhoto via AFP

Fotó: Domenico Cippitelli

Újabb világbajnok csatlakozott a doppingolimpia (eredeti nevén Enhanced Games) projektjéhez. Miközben Tokióban zajlik az idei atlétikai világbajnokság, 

Fred Kerley, a 100 méteres síkfutás 2022-es vb-aranyérmese bejelentette, hogy immár a 2026-os Las Vegas-i játékokra készül, amelyen nem tiltott a doppingszerek használata. 

Maximilian Martin társalapító büszkén hirdeti, hogy ez a hozzáállás végre őszinte versenyt teremt, s a doppingolimpia segítségével eltűnik a sportból a képmutatás.

Ne legyük álszentek, a Martin által a hagyományos sport felé megfogalmazott kritikának van alapja. Valóban sokan vannak, akik megpróbálják ilyen-olyan módszerekkel kijátszani a doppingszabályokat, s egészen addig tagadják a vétségüket, amíg nincs nyilvánvaló bizonyíték és ítélet ellenük. Vagy néha még azután is.

Ettől azonban a doppingolimpia nem lesz jobb ötlet, a létező problémára nem jelent megoldást, bármennyire is hangsúlyozza Martin, hogy biztonságos lesz a sportolók teljesítményének mesterséges növelése. S ha megvizsgáljuk, hogyan kommunikál a zászlóra kitűzött őszinteség jegyében a doppingolimpia társalapítója Kerley ügyében, az sem vet jó fényt a kezdeményezésre.

Martin nagy sikerként kezeli Kerley elcsábítását, szerinte a sprinter a pályafutása csúcsán döntött úgy, hogy immár transzparensen versenyez. Kerley valójában nincs pályafutása csúcsán, az időeredményei alapján azóta, hogy 2021-ben 400-ról 100 és 200 méterre váltott, a leggyengébb szezonját futja. Pontosabban futotta, ugyanis augusztusban eltiltották, amiért a doppingellenőrök egy éven belül háromszor sem találták meg a holléti nyilvántartásban megjelölt helyen. Egyesek szerint Kerley azzal védekezett volna, hogy a fogdából nem engedték el, hogy alávesse magát a doppingellenőrzésnek. Ennek alapja, hogy Kerley-t idén háromszor is letartóztatták: rendőrökkel lökdösődött, rablással is vádolják, a volt felesége szerint pedig a futó fojtogatta őt. Mindennek fényében Kerley nyilatkozata is más megvilágításba kerül, aki a doppingolimpiában a szabadságot és a jövőt látja.

Az őszinteség jegyében a doppingolimpia társalapítója, Maximilian Martin akár úgy is fogalmazhatott volna: kihasználták egy lecsúszott, elkeseredett, talán a börtön elől is menekülő korábbi világbajnok eltiltását, hogy megnyerjék a saját kísérleti projektjük egyik neves nyulának. Valamiért mégsem ez lett a hivatalos kommunikáció.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu