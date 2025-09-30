Kivételes tudás az aranyfejűeké

Varga Barnabás olyasmit tud, amit a nemzetközi labdarúgásban is nagyon kevés támadó. Sőt, még ennél is fontosabb, hogy nagyon kevés védő. Hiszen így előzheti meg őket, és fejelheti rendre a gólokat a válogatottban és a Ferencvárosban. Klubjában legutóbb vasárnap, a Győr elleni bajnoki rangadón szentesítette a győzelmet; az 59. percben csereként beszállt, a 64.-ben kialakította a 2–0-s végeredményt. A nemzeti együttes vb-selejtezőit ugyancsak góllal kezdte, Írországban már a második percben betalált – igaz, tőle „kissé szokatlan módon” lábbal –, a portugálok ellen pedig mindkét gólunkat ő fejelte, két parádés mozdulattal, tűpontos helyezéssel.

Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Akár azt is mondhatnánk, aranyfejű. Ez volt a beceneve Kocsis Sándornak, az Aranycsapat jobbösszekötőjének, az 1954-es labdarúgó-világbajnokság gólkirályának. Itthon még Kocka, Barcelonában már az ennél sokkal beszédesebb Cabeza de Oro. Ugyancsak rendkívüli képességei – súlypontemelkedése, ütemérzéke és a korabeli szóhasználattal bikanyaka – mellett a góljaihoz persze az is kellett, hogy valaki a fejére tudja varázsolni a labdát. Az Aranycsapatban leginkább Budai II László. Évtizedekkel később, a Ferencvárosban Nyilasi Tibor, a Vasasban Kovács „Kokó” István fejét is sokszor bearanyozták a szurkolók, legalábbis szóban. De az ő légi fölényük is attól jutott érvényre, hogy Ebedli Zoltán vagy Müller Sándor oda „rajzolja” a beadást, ahova kell. Az 1980-as évek elején Európa-bajnok és vb-ezüstérmes nyugatnémet „toronydaru”, Horst Hrubesch ugyancsak társainak, elsősorban Manfred Kaltznak köszönhette a mérnöki pontosságú előkészületeket, Kaltz visszafelé kanyarodó beíveléseire a német futballnyelv még külön szót is alkotott: Bananenflanke.