Szoboszlai sikerében és Lisztes tragédiájában van hasonlóság is

Lisztes jelentőségét semmi sem mutatta jobban annál, hogy abban az idényben a sérüléséig ő volt az egyetlen játékos a Werderben, aki az összes meccsen pályára lépett mindkét sorozatban. S akkor már tényleg csak néhány találkozó volt hátra, a bajnokságban az utolsó négy mérkőzésről maradt le, a kupában pedig az Aachen elleni döntőről a műtétje miatt. Így történt, hogy a brémai muzsikusok magyar virtuóza mankóra támaszkodva ünnepelt a társaival.

Mindez most Szoboszlai Dominik történelmi Premier League-aranyérme miatt jutott az eszembe, hiszen a Liverpool sztárja az első topligás bajnokunk Lisztes 2004-es Bundesliga-győzelme óta.

Kettejük sikerében több párhuzam is húzható. Az idény előtt a Werder és a Liverpool sem számított a fő esélyesnek, mégis viszonylag simán lettek bajnokok: Lisztesék két, Szoboszlaiék most négy fordulóval a vége előtt. Mindkét csapatban fontos szerepet töltöttek be, de egyik helyen sem ők tündököltek: ahogy most az öt gólt és hat gólpasszt jegyző Szoboszlai elől Mohamed Szalah vagy éppen Luis Diaz lopja el a show-t, úgy huszonegy éve a három gólt és hét gólpasszt számláló Lisztes is kicsit Johan Micoud és Aílton árnyékában tette magát hasznossá. És persze mindketten a nyolcas mezt viselték, de ami a legfontosabb: nem vizesnyolcasok voltak.