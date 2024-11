Csakúgy, mint októberben, Kerkez Milos novemberben, a Hollandia és Németország elleni két Nemzetek Ligája-találkozóra sem csatlakozik a magyar válogatott keretéhez. Az ok ugyanaz: visszatérő térdpanaszok, miként arról a Magyar Labdarúgó-szövetség beszámolt az X-oldalán.

Talán a térd a futballisták legérzékenyebb testrésze, ezért a legkisebb jelzésre is illik odafigyelni. Andoni Iraola, az AFC Bournemouth spanyol vezetőedzője talán megfeledkezett erről, mindenesetre nem óvja a magyar válogatott játékos térdét. Kerkez a bejelentést megelőző napon végigjátszotta a Brentford vendégeként 3-2-re elvesztett mérkőzést, miként egy héttel korábban is végig a pályán volt, amikor a csapata mindenekelőtt az ő remek teljesítményének, két gólpasszának köszönhetően hatalmas meglepetésre 2-1-re legyőzte a Manchester Cityt.

Bizony kényes, sőt egyenesen szeszélyes Kerkez Milos térde.

Ha egy hónapot visszalapozunk a naptárban, azt láthatjuk, hogy a Hollandia elleni hazai mérkőzés előtti hét végén az ifjú balhátvéd a Leicester ellen 63 percet játszott, majd a válogatottszünet, magyar szempontból a Bosznia-Hercegovina elleni nyertes mérkőzés után végigrobotolta az Arsenal elleni győztes találkozót.

A térdprobléma tehát szerencsétlenségünkre mindig akkor veszi elő Kerkezt, amikor a magyar válogatottban kellene szerepelnie. Nincs a kezemben orvosi diagnózis, tehát ahogy mondani szokás, fenntartom a tévedés jogát, de élek a gyanúval, a térd­problémák még a szeptemberi válogatottmérkőzésekre vezethetők vissza. Bizony Kerkez Milos is gyenge teljesítményt nyújtott Düsseldorfban, amikor 5-0-ra kikaptunk a németektől, Marco Rossi a 63. percben le is cserélte, majd négy nappal később, a bosnyákok ellen nem is ő kezdett, hanem Nagy Zsolt, s neki csupán nyolc perc jutott csereként. A térdsérülés súlyosságát illetően az is árulkodó, hogy a 21 éves kiválóság klubja, a Bournemouth egyik hivatalos felületén sem adott róla hírt.

Értjük. Kerkez Milos karrierje egyre ível felfelé, a Liverpool is szemet vetett rá, s noha a Transfermarkt jelenleg „csak” 20 millió euróra taksálja az értékét, angol sajtóinformációk szerint igen csak 60 millió euró a kivásárlási összege, amivel Szoboszlai Dominik mögött a második legdrágább magyar futballista lenne.