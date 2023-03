Valter Attila nem ilyen debütálásról álmodott első versenyén a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség tavalyi világranglistáján élen zárt Jumbo–Vismánál. Ám ez csak a múlt heti négynapos Gran Camino első szakaszára vonatozik, amit elsöpört a hóesés, félbeszakították; csütörtökön senki sem jutott el két keréken a célba.

A spanyolországi, galíciai viadal érdemi része nagyon jól sült el honfitársunknak, aki a szombati hegyi szakaszon a harmadik helyen végzett, a végelszámolásnál pedig negyedik lett.

Mind a három etapon, így értelemszerűen az összetettben is a dán Jonas Vingegaard végzett az élen, aki tavaly megnyerte a kerékpársport non plus ultráját, a Tour de France-t, ami mutatja is, hogy a 24 esztendős Valter Attila milyen társaságba csöppent. No persze őt sem a szél fújta a Jumbóhoz. Két éve a Giro d’Italián három napon át viselte az összetettben vezetőt megillető ikonikus rózsaszín trikót, s tavaly is akadtak figyelemre méltó eredményei. Így a szintén nagyon jó francia Groupama–FDJ-től elcsábította a legjobb, a Jumbo–Visma.

Valter Attila itt a lehető legprofesszionálisabb helyre került, a háttér, a felkészülés minden szegmense elmondása szerint az elképzelhető legjobb. Arról csak szőrmentén beszélt, hogy ugyan idén jó néhány rangos versenyen indulhat, de a Giro d’Italián nem, pedig úgy készült, s az előzetes Tour de France-keretben sincs benne. Így legfeljebb a harmadik számú háromhetesen, az időben utolsó spanyol körversenyen, a Vueltán állhat rajthoz, de ezért is meg kell küzdenie. A Jumbo keretében huszonkilencen vannak, a Grand Tourokon csapatonként csak nyolcan indulhatnak, de akadnak duplázók is, így jó néhányan hoppon maradnak.

Ám nem mehetünk el amellett, hogy

a Gran Caminón Valter Attila kiváló hegyi segítője volt Vingegaard-­nak, aki nyilvánosan meg is dicsérte.

Április elején a még erősebb mezőnyű baszk körversenyen újra együtt tekernek majd, s ha Valter ott is kivágja a rezet, nem zárhatjuk ki, hogy talán mégis ott lehet a Tour de France-­on is. Ha a címvédő ragaszkodna hozzá, a csapatvezetés aligha mondana neki nemet. Említsük meg azt is, hogy a Jumbo húsznapos, tenerifei magaslati edzőtáborában, ahol a 3700 méter feletti Teide oldalán rótták a kilométereket, Valter és a nála csak két évvel idősebb Vinge­gaard szobatársak voltak. Szóval, feltételezhetjük, hogy a versenyeken kívül is megvan köztük az összhang, s a Tour de France-­on a hegyi segítő szerepe bizalmi szerep is. Ennél jobban egyelőre ne gondoljuk túl a dolgokat.