Nem jó reklámja a játékvezetésnek, amikor a lefújás után a televíziós közvetítésben azt látjuk, hogy le akarják szedni a bíró fejét, és van is alapja a felháborodásnak. A labdarúgó-vb-n a Horvátország–Marokkó (2–1) bronzmeccsen Abdulrahman al-Jasszim több megkérdőjelezhető döntéssel vívta ki a vesztes fél haragját, de a legkirívóbb tévedése az volt, hogy a horvátoknak nem adott meg egy nyilvánvaló büntetőt. (Győztes déli szomszédaink utólag persze ezzel már nem foglalkoznak.) A meccsen olyan érzésünk lehetett, a játékvezető azt sem venné észre, ha egy idegen civilizáció űrhajója landolna a kezdőkörben.

Nem ejtettünk még szót al-Jasszim nemzetiségéről. A bíró katari, és nem hisszük, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hosszas mérlegelés alapján látta meg a tornán addig egy meccsen dirigáló al-Jasszimban azt a személyt, aki a legalkalmasabb a bronzmérkőzés levezetésére.

Erősen kilóg a lóláb, hogy a FIFA egyszerűen gesztust akart gyakorolni a házigazda iránt.

De ha a játékvezetők küldéséről beszélünk, akad itt más is. A FIFA játékvezetői bizottságát vezető olasz Pierluigi Collina – akit annak idején hatszor választottak meg a világ legjobb bírójának – a vb előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a nőknek is teret kell adni.

A vb-történelem során először a tornára női játékvezetőt is jelöltek, mi több, hármat is. A francia Stéphanie Frappart, aki 2020 decemberében az első női játékvezető lett a BL-ben, újra történelmet írva a vb-n kapott egy meccset, és a Németország–Costa Rica (4–2) csoporttalálkozón kifogástalanul bíráskodott. Ám a ruandai és a japán hölgy csak díszletnek kellett, hogy negyedik játékvezetőként felmutassák a cseretáblákat és azt, mennyi lesz a hosszabbítás.

A férfi játékvezetők közül így járt a kínai, a hondurasi, a szenegáli és a perui sporttárs, Európából pedig egyedüliként a romániai magyar Kovács István is, aki nyolc találkozón volt negyedik játékvezető (!), de egy meccset sem vezethetett. Holott májusban közmegelégedésre bíráskodott az első Európa-konferencia­liga-döntőben (AS Roma–Feyenoord 1–0), és a BL-ben is rendszeresen kap feladatot. Mint kitudódott, túlságosan komolyan vette a fizikai felkészülést a vb-re, miközben Collina visszavetetett a tempóból, attól tartva, hogy sok lesz a sérülés. Kovácsnak kiemelkedően jók voltak a mutatói, ami a kollégái és Collina szemét is csípte, s bármennyire felháborító, ezért került a szó átvitt és valós értelmében is a partvonalon kívülre. S talán még azt is árgus szemekkel figyelték, hogy ott egyenesen tartja-e a magasba a cseretáblát…