Az egyesült államokbeli Birminghamben remek magyar szereplést (11 arany, 7 ezüst, 9 bronz) hozott a 11. világjátékok, amely hivatalosan a nem olimpiai sportágak seregszemléje. Ezzel a meghatározással persze bajban vagyunk, mert például a kajak-kenu nagyon is olimpiai sportág, ugyanakkor a világjátékokon az ötkarikás műsoron nem szereplő maratoni szakág reprezentánsai mérették meg magukat. Ritmikus gimnasztikában viszont ugyanúgy labdával, karikával, buzogánnyal és szalaggal kellett ügyeskedni, mint tavaly Tokióban, és Pigniczki Fanni itt is, ott is indult. Az olimpián a földkerekség legjobbjai között az összetettben – Tokióban csak ebben hirdettek végeredményt – 20. lett, míg most csak szerenkénti versenyek voltak, s az MTK sportolója a jóval haloványabb mezőnyben két bronzérmet is elcsípett. S ezekért 10-10 millió, vagyis 20 millió forint állami jutalom jár neki.

Egy 2021-es kormányrendelet, amely változatlanul hagyta az olimpiai érmesek és helyezettek jutalmazását – az ötkarikás érmek 50, 35,7 és 28,5 millió forintot érnek –, a fizetési listára felvette a sakkolimpiák és a világjátékok pontszerzőit is. A birminghami multisporteseményen az arany 17,5 milliót fialt, az ezüst 12,5-öt, de még egy nyolcadik hely mellé is beesett egymillió.

Mindez több kiváló úszónk érdeklődését is felkeltette, mert a világjátékokon szerepel a vízi- és az életmentés sportág is – ha valaki meglepődne, bizony van ilyen is. Olyan versenyszámokkal például, mint a 4x50 méteres akadály- és a kombinált váltó. Előbbinek az a lényege, hogy a versenyzőknek át kell úszniuk két akadály alatt, utóbbiban pedig a medence aljáról kell felhozni és célba vontatni egy egyméteres „babát”. A babamentő váltóban a babára hevedert erősítenek, és így úsznak be vele a célba. Szó se róla, elkel hozzá ügyesség, ám alapvetően az a döntő, hogy ki milyen gyorsan tud úszni. S ebben azért a minap a budapesti úszó-vb-n 50 méter gyorson negyedik Szabó Szebasztián, az Európa-bajnok Jakabos Zsuzsanna és Verrasztó Evelyn vagy a 4x100-as gyorsváltóval vb-8. Senánszky Petra és Gyurinovics Fanni elég jó mutatókkal rendelkezik.

A gond az, hogy augusztusban Rómában úszásban Eb-t rendeznek, és Sós Csaba szövetségi kapitány bizony bosszús amiatt, hogy jó néhány versenyzőnk felkészülése sérült a tengerentúli hakni miatt. Vízimentésben mindenesetre négy váltónk három aranyat és egy ezüstöt szerzett, az uszonyosúszásban világklasszis Senánszky pedig három aranyat és két ezüstöt gyűjtött be. Úszóink, ha megérkezik az utalás, már kint vannak a vízből.