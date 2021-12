És csütörtökön is ezt a forgatókönyvet hozták tizenegy percen át, amíg Verbickas lövése meg nem pattant Blazicon, és be nem vágódott Dibusz hálójába. Egy gólt valahogy majd úgyis begyötrünk, van erre kilencven percünk, esetleg százhúsz, és akkor még a tizenegyesek is ott vannak. Jobb egy tuti hosszabbítás, mint dupla vagy semmi alapon játszva egy nem várt kiesés.