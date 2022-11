Az adonyiak az idei szezonban 11 meccsből 9-en győztesen hagyták el a pályát, emellett van egy döntetlenük, és mindössze egy alkalommal szenvedtek vereséget. Dán Ferenc, a csapat vezetőedzője már tavasszal átvette a gárda irányítását, és abban a félszezonban is kiemelkedőt nyújtott vezetésével az idei éllovas. A szakember a Haonnak elmondta, komoly változásokat eszközölt az eredményesség érdekében, és hangsúlyozta a küzdőszellem a siker kulcsa. – Az előző kiírás második felében már én voltam a gárda edzője, s rögtön észrevettem, hogy sokkal több volt bennük, mint amit a tabella mutatott. Rossz állapotban voltak a srácok akkoriban, de így is sikerült szép eredményt felmutatni. Elsődleges szempont volt a védelem stabilizálása, ez a modern futball alapja. Az idei szezonban a csapat magja megmaradt, ahogyan szerencsére a játékunk is – kezdte a tréner, aki hozzátette, az idei szezonban csúcsosodott ki a csapat valódi ereje.

Éllovasként nem túlzás kijelenteni, hogy a soron következő összecsapást a Nyíradony várhatja esélyesebben a DSI ellen. A vezetőedző szerint minden mérkőzést komolyan kell venni, és fontos az edzéseken gyakoroltakat alkalmazni a pályán. – Az egyik legfontosabb, hogy a fiúk minden edzésen részt veszek, így megfelelően fel tudunk készülni aktuális ellenfelünkre. Csodálatos a szereplésünk, melyre büszke vagyok, viszont tisztelnünk kell minden csapatot, s bízom benne, hogy ez a továbbiakban is párosul majd eredménnyel – mondta Dán Ferenc, és hozzátette: nem gondolkodott helyezésben a szezont megelőzően, ám a dobogós helyek valamelyikével elégedett lenne. A tréner hitvallása szerint a legfontosabb a kemény munka, mely alapján minden meccset meg szeretne nyerni.

A Nyíradony-DSI találkozót vasárnap, 13:30-kor rendezik a Nyíradonyi Sportpályán.

Orosz Krisztofer