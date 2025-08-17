augusztus 17., vasárnap

Rövidhírek

2 órája

Már lehet jelentkezni iskolakezdési támogatásra ezen a hajdú-bihari településen

Címkék#Bakonszeg Község Önkormányzat#iskolakezdési támogatás#Gara Péter

Haon.hu
Már lehet jelentkezni iskolakezdési támogatásra ezen a hajdú-bihari településen

Bakonszeg Község Önkormányzata egyszeri iskolakezdési támogatást nyújt a településen élő általános iskolában, középiskolában, vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló diákok részére. 

A támogatás akkor folyósítható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át (142.500 Ft). A támogatás benyújtási határideje szeptember 30., a kifizetésre október 5-ig kerül sor, közölte Gara Péter polgármester.

 

