Különleges kaktuszokat visznek a hajdú-bihari faluba

Augusztus 23-24-én hatodik alkalommal rendezik meg a Kaktuszkiállítást és Vásárt a Kölcsey Ferenc Emlékház udvarában Álmosdon. 

A különleges növényeket bemutató hétvégén a kiállított példányok megvásárolhatók lesznek, és a szervezők szakmai tanácsokkal is szolgálnak a nevelésükkel kapcsolatban. A "Kaktuszok hétvégéje" színes programokkal és előadásokkal várja az érdeklődőket a Kölcsey utca 11. szám alatt. A részvétel ingyenes.

 

