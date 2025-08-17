Különleges kaktuszokat visznek a hajdú-bihari faluba

Augusztus 23-24-én hatodik alkalommal rendezik meg a Kaktuszkiállítást és Vásárt a Kölcsey Ferenc Emlékház udvarában Álmosdon.

A különleges növényeket bemutató hétvégén a kiállított példányok megvásárolhatók lesznek, és a szervezők szakmai tanácsokkal is szolgálnak a nevelésükkel kapcsolatban. A "Kaktuszok hétvégéje" színes programokkal és előadásokkal várja az érdeklődőket a Kölcsey utca 11. szám alatt. A részvétel ingyenes.