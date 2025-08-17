Rövidhírek
2 órája
Különleges kaktuszokat visznek a hajdú-bihari faluba
Fotó: Vida Marton Peter
Augusztus 23-24-én hatodik alkalommal rendezik meg a Kaktuszkiállítást és Vásárt a Kölcsey Ferenc Emlékház udvarában Álmosdon.
A különleges növényeket bemutató hétvégén a kiállított példányok megvásárolhatók lesznek, és a szervezők szakmai tanácsokkal is szolgálnak a nevelésükkel kapcsolatban. A "Kaktuszok hétvégéje" színes programokkal és előadásokkal várja az érdeklődőket a Kölcsey utca 11. szám alatt. A részvétel ingyenes.
7 órája
„Hígítóvíz” kerül a csőrendszerbe egy debreceni lakótelepen, mutatjuk a részleteket!
10 órája
Volt, hogy gépfegyver lógott az öltözőben – durva sztorikat osztott meg Korhut Misi
