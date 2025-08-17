Rövidhírek
2 órája
Ilyen olcsón kevés helyen találsz majd görögdinnyét, mint ebben a hajdú-bihari faluban
Megkezdődött a görögdinnye szürete Bihardancsházán, írta közösségi oldalán az önkormányzat. A friss termés 160 forintos kilogrammonkénti áron vásárolható meg a Községháza udvarán, a Kossuth Lajos út 17. szám alatt.
Az értékesítés hétköznapokon reggel 8 és délután 13 óra között zajlik. A termelők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ezt ne hagyja ki!Interjú
10 órája
Volt, hogy gépfegyver lógott az öltözőben – durva sztorikat osztott meg Korhut Misi
Ezt ne hagyja ki!Még ilyet!
7 órája
„Hígítóvíz” kerül a csőrendszerbe egy debreceni lakótelepen, mutatjuk a részleteket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre