Ilyen olcsón kevés helyen találsz majd görögdinnyét, mint ebben a hajdú-bihari faluban

Megkezdődött a görögdinnye szürete Bihardancsházán, írta közösségi oldalán az önkormányzat. A friss termés 160 forintos kilogrammonkénti áron vásárolható meg a Községháza udvarán, a Kossuth Lajos út 17. szám alatt. 

Az értékesítés hétköznapokon reggel 8 és délután 13 óra között zajlik. A termelők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

