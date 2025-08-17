Titkokat, kincseket ásnak el Bakonszegen

Különleges kezdeményezésre készül Bakonszeg: a Bakonszegi Hagyományőrző Egyesület, a Bakonszegért Egyesület és a település önkormányzata közösen időkapszulát helyez majd el a Nadányi parkban.

A kapszulába szánt üzeneteket, fényképeket és apró tárgyakat jövő augusztus 18-tól lehet leadni a Művelődési Házban, A6-os vagy maximum A5-ös méretű, lezárt borítékokban. Minden háztartás egy borítékot adhat le, amelyen fel kell tüntetni a nevet és lakcímet. Az esemény pontos időpontjáról később tájékoztatják a lakosságot.