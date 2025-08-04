Először ad koncertet ez a népszerű zenekar Biharkeresztesen

A 4S Street zenekar augusztus 19-én 20 órakor lép fel Biharkeresztesen. A népszerű formáció először látogat a településre, és ígéretük szerint a közönség kedvenc dalait is elhozzák magukkal.

A koncert pontos helyszínéről és a további részletekről hamarosan tájékoztatják az érdeklődőket, közölték a szervezők.