Ingyenes autóátvizsgálás Debrecenben – most érdemes felkészíteni a kocsit a télre

Az akció keretében az alábbi ellenőrzéseket végzik el ingyenesen:

Fékek átvizsgálása – a fékrendszer kopása az egyik leggyakoribb ok, ami miatt romlik a fékút, ezért érdemes időben cserélni;

Futómű átvizsgálása – a futóműhibák gyorsan okozhatnak egyenlőtlen gumikopást vagy irányíthatósági problémákat; ha a lengéscsillapítók elhasználódnak, a kocsi pattoghat az úton, és romlik a tapadás a jeges aszfalton.

Teljes körű világítás-ellenőrzés, fényszóró-beállítás – a téli sötétben csak megfelelő világítással lehet biztonságosan közlekedni.

Fékfolyadék, akkumulátor, hűtőfolyadék ellenőrzés – a fékfolyadék idővel nedvességet vesz fel, ami veszélyes lehet, mert csökkenti a fék hatékonyságát; a téli sötétben csak megbízható akkumulátorral lehet biztonságosan közlekedni.

Gumiabroncsok ellenőrzése – a jó abroncs életet menthet, hiszen a tapadás és a fékút nagyrészt ettől függ.

Az ingyenes vizsgálat nemcsak megnyugtató, hanem hasznos is. A Fékcentrum szakemberei minden átnézett autóról rövid értékelést adnak, és ha bármilyen hibát találnak, javaslatot tesznek a javításokra. Az ügyfél kérésére részletes, tételes árajánlatot is készítenek, így mindenki pontosan tudhatja, mibe kerülne a szükséges beavatkozás – rejtett költségek nélkül.

A Fékcentrum Kft. több mint húsz éve szolgálja a debreceni autósokat, a kezdetek óta a Sámsoni úti 133. Szám alatti telephelyükön. A cég fékrendszerek javítására, felújítására és alkatrész-forgalmazásra specializálódott, de mára teljes körű autószervizzé vált. Három fő tevékenységi területükön (I. vizsgáztatás, II. szerviz és felülvizsgálati szolgáltatások, III. alkatrész-felújítás és értékesítés) számos rutin és speciális szolgáltatással állnak ügyfeleik rendelkezésére. Munkatársaik tapasztalt, megbízható szakemberek, akik számára az autósok biztonsága az első.

Aki szeretné kihasználni az ingyenes átvizsgálás lehetőségét, érdemes időpontot egyeztetni (06-20-661-8193-as vagy a 06-52-425-999-es számok valamelyikén), hiszen az akció a téli szezon elején mindig nagy érdeklődésre tart számot. Részletek és regisztráció a cég hivatalos oldalán: https://fekcentrum.com/szolgaltatasok/oszi-teli-atvizsgalasi-akcio