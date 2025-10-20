Találd meg a jövőd a Debreceni Szakképzési Centrumnál!

Forrás: Freepik

Nyolcadikosként talán te is egyre többet gondolkodsz azon, mi vár rád az általános iskola után. Melyik középiskolát válaszd? Merre indulj tovább, hogy ne csak papírod legyen, hanem biztos jövőd is? A jó hír az, hogy ezt a fontos döntést nem kell egyedül meghoznod! A Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) szakképző intézményei évek óta segítenek abban, hogy a fiatalok megtalálják az utat a sikeres, boldog és biztos jövő felé.

Technikum – érettségi, szakma, egyetemi továbbtanulás egy helyen

Ha szeretnél egyszerre érettségit és szakmát szerezni, a technikumi képzés a legjobb választás. A DSZC technikumai ötvözik a gimnáziumi oktatás és a szakmatanulás előnyeit: 5, illetve néhány szakma esetében 6 év alatt érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapsz. Ez utóbbi konkrét előnyt jelenthet a felsőoktatásban: a technikusi vizsga emelt szintű érettséginek számít, így többletpontokat hozhat az egyetemi felvételin.

A DSZC intézményeiben tanulva ráadásul olyan tudást kapsz, amellyel egyenes út vezet az egyetemre. Az okleveles technikusképzés keretében például a Debreceni Egyetemmel közösen kidolgozott tananyag szerint tanulhatsz, és az itt megszerzett kreditekkel rövidebb idő alatt juthatsz diplomához. A technikum tehát nemcsak az első lépés a jövőd felé, hanem stabil alap is a további tanulmányaidhoz.

Az első két évben ágazati alapoktatásban veszel részt, így alaposan megismered a választott területet – legyen az például elektronika, építőipar, informatika, gazdálkodás, oktatás, szépészet, vendéglátás vagy éppen vegyipar. Ezután következik a szakirányú oktatás, ahol már a konkrét szakmát sajátíthatod el. A negyedik év végén előrehozott érettségit tehetsz (akár mind a 4 kötelező érettségi tárgyból), az utolsó évben pedig a szakmai vizsgádra összpontosíthatsz.

Szakképző iskola – gyors út egy biztos szakmához

Ha minél előbb szeretnél a munka világába belépni, a DSZC szakképző iskoláiban jellemzően 3 év alatt szerezhetsz piacképes szakmát és szakmai bizonyítványt. A gyakorlatorientált oktatásnak köszönhetően már a képzés ideje alatt megtapasztalhatod, milyen lesz a valódi munkakörnyezet: az iskolai tanműhelyekben, illetve duális képzőhelyeken – vállalatoknál – sajátíthatod el a szakmád fortélyait.