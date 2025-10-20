2 órája
Találd meg a jövőd a Debreceni Szakképzési Centrumnál!
Válassz technikumot vagy szakképző iskolát – tanulj szakmát, építs jövőt!
Nyolcadikosként talán te is egyre többet gondolkodsz azon, mi vár rád az általános iskola után. Melyik középiskolát válaszd? Merre indulj tovább, hogy ne csak papírod legyen, hanem biztos jövőd is? A jó hír az, hogy ezt a fontos döntést nem kell egyedül meghoznod! A Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) szakképző intézményei évek óta segítenek abban, hogy a fiatalok megtalálják az utat a sikeres, boldog és biztos jövő felé.
Technikum – érettségi, szakma, egyetemi továbbtanulás egy helyen
Ha szeretnél egyszerre érettségit és szakmát szerezni, a technikumi képzés a legjobb választás. A DSZC technikumai ötvözik a gimnáziumi oktatás és a szakmatanulás előnyeit: 5, illetve néhány szakma esetében 6 év alatt érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapsz. Ez utóbbi konkrét előnyt jelenthet a felsőoktatásban: a technikusi vizsga emelt szintű érettséginek számít, így többletpontokat hozhat az egyetemi felvételin.
A DSZC intézményeiben tanulva ráadásul olyan tudást kapsz, amellyel egyenes út vezet az egyetemre. Az okleveles technikusképzés keretében például a Debreceni Egyetemmel közösen kidolgozott tananyag szerint tanulhatsz, és az itt megszerzett kreditekkel rövidebb idő alatt juthatsz diplomához. A technikum tehát nemcsak az első lépés a jövőd felé, hanem stabil alap is a további tanulmányaidhoz.
Az első két évben ágazati alapoktatásban veszel részt, így alaposan megismered a választott területet – legyen az például elektronika, építőipar, informatika, gazdálkodás, oktatás, szépészet, vendéglátás vagy éppen vegyipar. Ezután következik a szakirányú oktatás, ahol már a konkrét szakmát sajátíthatod el. A negyedik év végén előrehozott érettségit tehetsz (akár mind a 4 kötelező érettségi tárgyból), az utolsó évben pedig a szakmai vizsgádra összpontosíthatsz.
Szakképző iskola – gyors út egy biztos szakmához
Ha minél előbb szeretnél a munka világába belépni, a DSZC szakképző iskoláiban jellemzően 3 év alatt szerezhetsz piacképes szakmát és szakmai bizonyítványt. A gyakorlatorientált oktatásnak köszönhetően már a képzés ideje alatt megtapasztalhatod, milyen lesz a valódi munkakörnyezet: az iskolai tanműhelyekben, illetve duális képzőhelyeken – vállalatoknál – sajátíthatod el a szakmád fortélyait.
És ha a későbbiekben mégis úgy döntesz, hogy szeretnél érettségit is tenni, erre is megvan a lehetőséged: a szakmai bizonyítvány megszerzése után két év alatt, ingyenesen folytathatod tanulmányaidat. Vagyis a szakképző iskolai út nem zsákutca, hanem egy rugalmas, sok lehetőséget kínáló tanulási forma.
Átjárhatóság és rugalmasság – tanulj úgy, ahogy neked a legjobb!
A DSZC egyik legnagyobb előnye tanulási utak egymásra épülése és az átjárhatóság. Ha például egy szakképző iskolai ágazatban kezded tanulmányaidat, de később technikumra váltanál, ezt könnyedén megteheted – azonos ágazaton belül. Ez az átjárhatóság teszi igazán rugalmassá a szakképzés rendszerét.
A DSZC célja, hogy minden tanuló megtalálja a saját útját. A szakképzés ma már nem korlát, hanem ugródeszka – egy biztos, jól fizető jövő felé.
Ösztöndíj, munkabér, pályakezdési támogatás – tanulás közben is megéri!
A DSZC-ben minden első szakmáját szerző, nappali munkarend szerint tanuló diák ösztöndíjat kap. A technikumban az első két évben havi 8 000 forint, a szakképző iskolában az első évben 16 000 forint jár, de ez csak a kezdet! Az ágazati alapvizsga után a diákok – tanulmányi eredményüktől függően – 8 000 és 59 000 forint közötti ösztöndíjat kaphatnak.
A duális képzésben tanuló diákokat a cégek szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatják, ami már valódi munkabért jelent: havonta 100.000 és 168.000 forint között. A képzés végén pedig pályakezdési juttatás is vár: a sikeres szakmai vizsgát követően a fiatalok 133.000 és 302.000 forint közötti összeget kaphatnak – ezzel elindulni a nagybetűs Életben valóban könnyebb!
Debrecen: a lehetőségek városa
A DSZC nemcsak korszerű oktatást kínál, hanem valós munkaerőpiaci kapcsolatokat is. Az utóbbi években Debrecen igazi gazdasági központtá vált, ahol számos nemzetközi vállalat – például az autóipar, az informatika és az energetika területéről – telepedett meg. A DSZC iskoláiban tanulva te is részese lehetsz ennek a fejlődésnek: modern környezetben tanulhatsz, és akár már diákéveid alatt valódi munkatapasztalatot szerezhetsz.
Válaszd a jövőt, válaszd a DSZC-t!
Akár alkotni, építeni, szerelni, tervezni, sminkelni, számítógépen dolgozni vagy emberekkel szeretsz foglalkozni – a DSZC-ben megtalálod a neked való utat.
A Debreceni Szakképzési Centrum technikumai és szakképző iskolái modern tanműhelyekkel, elhivatott oktatókkal és rugalmas képzési formákkal várnak.
Ne feledd: szakmával a kezedben bárki lehetsz!
Tudd meg, melyik szakma illik hozzád, és fedezd fel a lehetőségeidet a www.dszc.hu weboldalon!