Mi az a BOPP, és hogyan vette át a celofán helyét?

Mi az a BOPP, és miért különleges?

A BOPP egy három betűs rövidítés: biaxiálisan orientált polipropilént jelent. Ez egy olyan műanyag fólia, amit két irányban - hosszában és keresztben - megnyújtanak, hogy extra erős, mégis vékony és átlátszó legyen. Ez a technológia nem új, de az elmúlt években vált igazán népszerűvé, főként a csomagolóiparban.

Amikor kézbe veszel egy csillogó, átlátszó tasakot, ami nem gyűrődik, nem szakad, és még a víztől sem fél - nagy eséllyel BOPP anyagból készült. Olyan, mint a celofán modernebb, strapabíróbb testvére. Nem véletlen, hogy szépen lassan kiszorította az elődjét.

Hogyan készül a BOPP?

A gyártási folyamat mögött meglepően precíz technológia áll. A polipropilén alapanyagot először megolvasztják, majd vékony fóliává préselik. Ezt követi a „nyújtás” - először gépi irányban, aztán keresztirányban is megfeszítik. Ez adja meg azt a feszes, sima és ellenálló felületet, ami miatt annyira kedvelt.

Az egész olyan, mint egy jól koreografált tánc: minden mozdulatnak helye van, különben nem születik meg az a vékony, mégis erős fólia, ami bírja a gyűrődést, a nyomtatást, a párát, sőt még az UV-sugárzást is.

BOPP a hétköznapokban - észrevétlen, de nélkülözhetetlen

Ha most körülnézel, jó eséllyel látsz valamit, ami BOPP-ból készült. Egy csomagolt péksütemény, egy virágcsokor csillogó borítása, egy vízálló matrica a laptopodon - mind-mind ilyen fóliával készült. Ez a BOPP tasak.

Az élelmiszeripar azért szereti, mert nem engedi át a nedvességet és az olajat. A nyomdaipar pedig azért, mert gyönyörűen lehet rá nyomtatni - élénk színekkel, tartósan. De megjelenik a reklámeszközök világában is, hiszen egy promóciós fóliának nem elég szépnek lennie, bírnia is kell a strapát.

Mi történt a celofánnal?

Régen mindenki celofán tasakot használt. Volt benne valami romantikus, ahogy zörgött, ahogy megtört rajta a fény. De ez a nosztalgikus anyag nem bírta a versenyt a BOPP-pal. A celofán könnyen szakadt, hamar átnedvesedett, és sokszor nehéz volt vele dolgozni és még az EU-s szabályozások is keresztbe tettek neki. A BOPP ezzel szemben praktikus, költséghatékony és hosszú távon is jól teljesít.