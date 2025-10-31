október 31., péntek

Farkas névnap

17°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Mi az a BOPP, és hogyan vette át a celofán helyét?

Címkék#bopp#tasak#fólia

A BOPP – bármilyen technikai szóként hangzik – ma már szinte mindenki termékén ott van. Csendben, észrevétlenül, mégis kulcsfontosságú szereplőként.

PR cikk
Mi az a BOPP, és hogyan vette át a celofán helyét?

Forrás: cimkeplaza.hu

Mi az a BOPP, és miért különleges?

A BOPP egy három betűs rövidítés: biaxiálisan orientált polipropilént jelent. Ez egy olyan műanyag fólia, amit két irányban - hosszában és keresztben - megnyújtanak, hogy extra erős, mégis vékony és átlátszó legyen. Ez a technológia nem új, de az elmúlt években vált igazán népszerűvé, főként a csomagolóiparban.

Amikor kézbe veszel egy csillogó, átlátszó tasakot, ami nem gyűrődik, nem szakad, és még a víztől sem fél - nagy eséllyel BOPP anyagból készült. Olyan, mint a celofán modernebb, strapabíróbb testvére. Nem véletlen, hogy szépen lassan kiszorította az elődjét.

Hogyan készül a BOPP?

A gyártási folyamat mögött meglepően precíz technológia áll. A polipropilén alapanyagot először megolvasztják, majd vékony fóliává préselik. Ezt követi a „nyújtás” - először gépi irányban, aztán keresztirányban is megfeszítik. Ez adja meg azt a feszes, sima és ellenálló felületet, ami miatt annyira kedvelt.

Az egész olyan, mint egy jól koreografált tánc: minden mozdulatnak helye van, különben nem születik meg az a vékony, mégis erős fólia, ami bírja a gyűrődést, a nyomtatást, a párát, sőt még az UV-sugárzást is.

BOPP a hétköznapokban - észrevétlen, de nélkülözhetetlen

Ha most körülnézel, jó eséllyel látsz valamit, ami BOPP-ból készült. Egy csomagolt péksütemény, egy virágcsokor csillogó borítása, egy vízálló matrica a laptopodon - mind-mind ilyen fóliával készült. Ez a BOPP tasak.

Az élelmiszeripar azért szereti, mert nem engedi át a nedvességet és az olajat. A nyomdaipar pedig azért, mert gyönyörűen lehet rá nyomtatni - élénk színekkel, tartósan. De megjelenik a reklámeszközök világában is, hiszen egy promóciós fóliának nem elég szépnek lennie, bírnia is kell a strapát.

Mi történt a celofánnal?

Régen mindenki celofán tasakot használt. Volt benne valami romantikus, ahogy zörgött, ahogy megtört rajta a fény. De ez a nosztalgikus anyag nem bírta a versenyt a BOPP-pal. A celofán könnyen szakadt, hamar átnedvesedett, és sokszor nehéz volt vele dolgozni és még az EU-s szabályozások is keresztbe tettek neki. A BOPP ezzel szemben praktikus, költséghatékony és hosszú távon is jól teljesít.

A vállalkozók gyorsan észrevették az előnyeit. Főleg azok, akik sokat csomagolnak, vagy akiknek fontos az, hogy a termékük kívülről is minőséget sugalljon. Ma már egy BOPP tasak nemcsak megvédi a terméket, hanem emeli is annak értékét - vizuálisan és üzletileg is.

Miért érdemes figyelmet fordítani rá?

Egy jó csomagolás több mint borítás. Üzenetet közvetít. Megmutatja, hogy a márka igényes, modern és megbízható. A BOPP pedig ezt az üzenetet csendben, de határozottan adja át.

Ha te is olyan vállalkozó vagy, aki szeret hosszú távban gondolkodni, aki értékeli a praktikus megoldásokat, és nem akar felesleges köröket futni a csomagolás miatt - akkor a BOPP nem kérdés. Hanem válasz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu