1 órája
Mi az a BOPP, és hogyan vette át a celofán helyét?
A BOPP – bármilyen technikai szóként hangzik – ma már szinte mindenki termékén ott van. Csendben, észrevétlenül, mégis kulcsfontosságú szereplőként.
Forrás: cimkeplaza.hu
Mi az a BOPP, és miért különleges?
A BOPP egy három betűs rövidítés: biaxiálisan orientált polipropilént jelent. Ez egy olyan műanyag fólia, amit két irányban - hosszában és keresztben - megnyújtanak, hogy extra erős, mégis vékony és átlátszó legyen. Ez a technológia nem új, de az elmúlt években vált igazán népszerűvé, főként a csomagolóiparban.
Amikor kézbe veszel egy csillogó, átlátszó tasakot, ami nem gyűrődik, nem szakad, és még a víztől sem fél - nagy eséllyel BOPP anyagból készült. Olyan, mint a celofán modernebb, strapabíróbb testvére. Nem véletlen, hogy szépen lassan kiszorította az elődjét.
Hogyan készül a BOPP?
A gyártási folyamat mögött meglepően precíz technológia áll. A polipropilén alapanyagot először megolvasztják, majd vékony fóliává préselik. Ezt követi a „nyújtás” - először gépi irányban, aztán keresztirányban is megfeszítik. Ez adja meg azt a feszes, sima és ellenálló felületet, ami miatt annyira kedvelt.
Az egész olyan, mint egy jól koreografált tánc: minden mozdulatnak helye van, különben nem születik meg az a vékony, mégis erős fólia, ami bírja a gyűrődést, a nyomtatást, a párát, sőt még az UV-sugárzást is.
BOPP a hétköznapokban - észrevétlen, de nélkülözhetetlen
Ha most körülnézel, jó eséllyel látsz valamit, ami BOPP-ból készült. Egy csomagolt péksütemény, egy virágcsokor csillogó borítása, egy vízálló matrica a laptopodon - mind-mind ilyen fóliával készült. Ez a BOPP tasak.
Az élelmiszeripar azért szereti, mert nem engedi át a nedvességet és az olajat. A nyomdaipar pedig azért, mert gyönyörűen lehet rá nyomtatni - élénk színekkel, tartósan. De megjelenik a reklámeszközök világában is, hiszen egy promóciós fóliának nem elég szépnek lennie, bírnia is kell a strapát.
Mi történt a celofánnal?
Régen mindenki celofán tasakot használt. Volt benne valami romantikus, ahogy zörgött, ahogy megtört rajta a fény. De ez a nosztalgikus anyag nem bírta a versenyt a BOPP-pal. A celofán könnyen szakadt, hamar átnedvesedett, és sokszor nehéz volt vele dolgozni és még az EU-s szabályozások is keresztbe tettek neki. A BOPP ezzel szemben praktikus, költséghatékony és hosszú távon is jól teljesít.
A vállalkozók gyorsan észrevették az előnyeit. Főleg azok, akik sokat csomagolnak, vagy akiknek fontos az, hogy a termékük kívülről is minőséget sugalljon. Ma már egy BOPP tasak nemcsak megvédi a terméket, hanem emeli is annak értékét - vizuálisan és üzletileg is.
Miért érdemes figyelmet fordítani rá?
Egy jó csomagolás több mint borítás. Üzenetet közvetít. Megmutatja, hogy a márka igényes, modern és megbízható. A BOPP pedig ezt az üzenetet csendben, de határozottan adja át.
Ha te is olyan vállalkozó vagy, aki szeret hosszú távban gondolkodni, aki értékeli a praktikus megoldásokat, és nem akar felesleges köröket futni a csomagolás miatt - akkor a BOPP nem kérdés. Hanem válasz.