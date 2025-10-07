Három hónapja a hajdúszoboszlói utasok szolgálatában az elektromos Ikarus

Forrás: MÁV Zrt.

Tovább folytatódik a sikeres Zöld Busz Program: a budapesti agglomeráció és hat vármegyeszékhely után idén hat kisebb városban is alternatív meghajtású, környezetkímélő járművekkel korszerűsödnek a MÁV-csoport helyi közlekedési szolgáltatásai 2025-ben. A MÁV Személyszállítási Zrt-be 2024. december 31-én beolvadt Volánbusz és a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. konzorciuma tavaly több mint 4,4 milliárd forintos támogatást nyert a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán, így – az Energiaügyi Minisztérium és a HUMDA 100 százalékos támogatásával – Keszthelyre 1, Komáromba 2, Hajdúszoboszlóra 1, Balatonfüredre 3, Tatára 6, Komlóra pedig 7 darab új, tisztán elektromos meghajtású autóbusz érkezett vagy érkezik hamarosan. Az autóbuszokhoz szükséges töltőinfrastruktúra kiépítésére 80 százalékos hozzájárulást nyert a pályázaton a közlekedési társaság konzorciumi partnere, a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft., amely az MVM Mobiliti Kft. és a Volánbusz közös vállalataként jött létre.

A HUMDA által koordinált Zöld Busz Program keretében a közlekedési társaság eddig összesen 100 elektromos autóbuszt állított forgalomba a főváros vonzáskörzetében, valamint Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Győr, Eger, Szolnok és Szeged helyi közlekedésében. A társaság e-buszokból álló flottája – a dízelüzemű járművek kiváltásával – eddig évente mintegy 5500 tonna szén-dioxidtól mentesítette az érintett települések levegőjét, ami hozzávetőleg 2000 személygépkocsi éves kibocsátásának felel meg. Az újabb 20 darab elektromos busz beszerzésével az e-flotta 20 százalékkal bővül, ami évente további 850 tonna szén-dioxiddal alacsonyabb környezetterhelést jelent, valamint korszerűbb, kényelmesebb, csendesebb szolgáltatást biztosít a hat város lakosai és utasai számára.

Az idén június végétől Hajdúszoboszlón közlekedő zöldbusz a tervek szerint évente mintegy 39 ezer kilométert teljesít a városban, elsősorban az 1-es helyi autóbuszvonalon, de az 1A, 2-es és a 3-as jelzésű helyi vonalakon is találkozhatnak vele a város lakói és a városba látogatók. A környezetkímélő jármű egy korszerűtlen, közel 24 éves dízelüzemű busz kiváltásával nyár végéig 7,2 tonna széndioxid-kibocsátástól mentesítette a település levegőjét. A fejlesztés nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a helyi közlekedés fenntarthatóságát is erősíti. A jármű kényelmes, komfortos, az utasigényeket maximálisan kiszolgálja, kifejezetten alkalmas a városi helyijárati feladatokra, és rendkívül megbízhatóan működik. Augusztus végéig 8,3 ezer km-t tett meg, ezalatt 8,5 ezer kWh energiát használt fel, ami 102,8 kWh/100 km-es átlagfogyasztásnak felel meg.