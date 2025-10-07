október 7., kedd

2 órája

Három hónapja a hajdúszoboszlói utasok szolgálatában az elektromos Ikarus

Címkék#Ikarus 120#Zöld Busz Program#elektromos autóbusz

A Zöld Busz Program folytatásaként 20 darab környezetkímélő, tisztán elektromos meghajtású, Ikarus 120e típusú autóbusz érkezett és érkezik a MÁV-csoport flottájába 2025-ben az Energiaügyi Minisztérium és a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával. A projekt keretében Hajdúszoboszlóra érkezett elektromos járművet június 27-én mutatta be a közlekedési vállalat. Az e-busz azóta több mint 8 ezer kilométert tett meg a városban, 7,2 tonna szén-dioxid-terheléstől mentesítve a település levegőjét. Az utasok és a szakemberek egyaránt nagyon megszerették a korszerű, kényelmes és környezetkímélő járművet.

PR cikk
Forrás: MÁV Zrt.

Tovább folytatódik a sikeres Zöld Busz Program: a budapesti agglomeráció és hat vármegyeszékhely után idén hat kisebb városban is alternatív meghajtású, környezetkímélő járművekkel korszerűsödnek a MÁV-csoport helyi közlekedési szolgáltatásai 2025-ben. A MÁV Személyszállítási Zrt-be 2024. december 31-én beolvadt Volánbusz és a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. konzorciuma tavaly több mint 4,4 milliárd forintos támogatást nyert a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán, így – az Energiaügyi Minisztérium és a HUMDA 100 százalékos támogatásával – Keszthelyre 1, Komáromba 2, Hajdúszoboszlóra 1, Balatonfüredre 3, Tatára 6, Komlóra pedig 7 darab új, tisztán elektromos meghajtású autóbusz érkezett vagy érkezik hamarosan. Az autóbuszokhoz szükséges töltőinfrastruktúra kiépítésére 80 százalékos hozzájárulást nyert a pályázaton a közlekedési társaság konzorciumi partnere, a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft., amely az MVM Mobiliti Kft. és a Volánbusz közös vállalataként jött létre.

Forrás: MÁV Zrt.

A HUMDA által koordinált Zöld Busz Program keretében a közlekedési társaság eddig összesen 100 elektromos autóbuszt állított forgalomba a főváros vonzáskörzetében, valamint Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Győr, Eger, Szolnok és Szeged helyi közlekedésében. A társaság e-buszokból álló flottája – a dízelüzemű járművek kiváltásával – eddig évente mintegy 5500 tonna szén-dioxidtól mentesítette az érintett települések levegőjét, ami hozzávetőleg 2000 személygépkocsi éves kibocsátásának felel meg. Az újabb 20 darab elektromos busz beszerzésével az e-flotta 20 százalékkal bővül, ami évente további 850 tonna szén-dioxiddal alacsonyabb környezetterhelést jelent, valamint korszerűbb, kényelmesebb, csendesebb szolgáltatást biztosít a hat város lakosai és utasai számára.

Forrás: MÁV Zrt.

Az idén június végétől Hajdúszoboszlón közlekedő zöldbusz a tervek szerint évente mintegy 39 ezer kilométert teljesít a városban, elsősorban az 1-es helyi autóbuszvonalon, de az 1A, 2-es és a 3-as jelzésű helyi vonalakon is találkozhatnak vele a város lakói és a városba látogatók. A környezetkímélő jármű egy korszerűtlen, közel 24 éves dízelüzemű busz kiváltásával nyár végéig 7,2 tonna széndioxid-kibocsátástól mentesítette a település levegőjét. A fejlesztés nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a helyi közlekedés fenntarthatóságát is erősíti. A jármű kényelmes, komfortos, az utasigényeket maximálisan kiszolgálja, kifejezetten alkalmas a városi helyijárati feladatokra, és rendkívül megbízhatóan működik. Augusztus végéig 8,3 ezer km-t tett meg, ezalatt 8,5 ezer kWh energiát használt fel, ami 102,8 kWh/100 km-es átlagfogyasztásnak felel meg. 

A teljes hosszban alacsonypadlós Ikarus 120e elektromos busz 30 ülő és 55 álló utas egyidejű szállítására alkalmas. Egy feltöltéssel akár 350 kilométert is képes megtenni. A jármű kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, a felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, légkondicionálóval, valamint USB-töltőpontokkal biztosítja az utasok színvonalas és biztonságos utazását. Az Ikarus elektromos járművei Székesfehérváron már bizonyítottak a társaságnál, és 2022 nyara óta már több mint 2 millió kilométert tettek meg az utasok és a szakemberek nagy megelégedésére. 

Forrás: MÁV Zrt.

A járműtípus alacsonypadlós kialakítása gyors utascserét tesz lehetővé, a tágas belső tér és a korszerű futómű pedig kényelmes utazást biztosít még zsúfoltabb időszakokban is. A csendes hajtáslánc miatt a fedélzet zajszintje alacsonyabb, könnyebb a kommunikáció, nyugodtabb az utazási élmény, és a légkondicionálásnak köszönhetően a legmelegebb napokon is kellemes a hőmérséklet a fedélzeten. Az autóbusz-vezetők szerint élmény vezetni: pozitívumként az egyenletes nyomatékot és a regeneratív fékezés kiszámíthatóságát emelik ki leginkább. A modern fülke, az átlátható kezelőszervek és a jó kilátás csökkenti a napi terhelést, hosszabb műszakokban is komfortos marad a munka. Csendesebb, kevésbé fárasztó a munkavégzés. A reggeli iskolai és munkába járási csúcsban is stabilan tartható a menetrend, a gyors utascsere és az egyenletes gyorsítás segíti a pontos közlekedést.

Az e-busz üzemanyag-ellátását a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. által telepített nagyteljesítményű töltőberendezés biztosítja a MÁV csoport hajdúszoboszlói autóbusz-állomásán. A hajdúszoboszlói fejlesztés mintegy 164,5 millió forintból valósult meg, melyből közel 160 millió forint a támogatás összértéke.

Forrás: MÁV Zrt.

A MÁV-csoport a helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását jelenleg a 2019. október 1-től 2026. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja a településen, 5 buszvonalon. 2024-ben 17,5 ezer helyi járat közlekedett a városban. A társaság bízik benne, hogy a helyi lakosok és látogatók örömmel veszik igénybe az Ikarus 120e típusú e-buszt, amely tovább segíti a levegőminőség javítását, ezzel egy élhetőbb város létrejöttét és a szolgáltatási színvonal növekedése révén vonzóbbá teszi a közösségi közlekedést.

Összegzésként elmondható, hogy a hajdúszoboszlói elektromos Ikarus 120e autóbusz nemcsak a Zöld Busz Program egyik sikeres mérföldköve, hanem a város közlekedésének és levegőminőségének javításában is kézzelfogható eredményeket hozott. Három hónap alatt bebizonyította, hogy a korszerű, környezetbarát járműv hatékonyan váltja ki a régi dízelbuszt, hozzájárulva a fenntartható közlekedéshez, az élhetőbb városi környezethez és az utasok kényelméhez. A program keretében országosan érkező újabb elektromos buszok révén a MÁV-csoport tovább bővíti zöld flottáját, amely nemcsak a környezet védelmét, hanem a közösségi közlekedés vonzerejének növelését is szolgálja. Hajdúszoboszló példája jól mutatja, hogy a modern technológia és a felelős közlekedésfejlesztés kéz a kézben járva teremthetnek fenntartható jövőt a magyar városok számára.

 

