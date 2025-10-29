október 29., szerda

Elindult a keresztféléves felvételi

A Debreceni Egyetem öt kara összesen negyvenöt mesterképzéssel várja a felvételizőket a keresztféléves felvételi eljárásban. A 2026 februárjában induló felsőoktatási képzésekre október 15-től lehet jelentkezni.

Forrás: www.unideb.hu

A Debreceni Egyetemen idén öt kar hirdetett képzéseket a keresztféléves eljárásban, Debrecen és Szolnok mellett a siófoki képzési helyen is kínál továbbtanulási lehetőséget az intézmény. A jelentkezők a Gazdaságtudományi Kar, az Informatikai Kar, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, a Műszaki Kar, valamint a Természettudományi és Technológiai Kar mesterképzései közül választhatnak.

A tapasztalatok alapján évek óta a gazdaságtudományok képzési területéhez tartozó szakok állnak az élen, de sokan választják az agrár-, a műszaki és a természettudományi terület képzéseit is.  A mesterképzések állami ösztöndíjas és önköltséges formáira azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2026 januárjában megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget.

Fontos, hogy a jelentkezők a duális formában induló szakokkal kapcsolatos információkért a Debreceni Egyetem és az érintett karok honlapján is keressék a duális képzésekről szóló tájékoztatókat.

A felvételizők legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg, ebből hármat díjmentesen. Ezen felül a további jelentkezési helyek kiválasztásáért 2-2 ezer forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni. Ugyanazon intézmény azonos szakjának állami ösztöndíjas és önköltséges meghirdetése egy jelentkezési helynek minősül, amennyiben megegyezik a képzési szint, a munkarend, a képzés nyelve, helye és csak a finanszírozási forma tér el.

A végleges jelentkezéseket regisztrációt követően a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi-rendszerben lehet rögzíteni és hitelesíteni legkésőbb 2025. november 15-én 24 óráig az Ügyfélkapu+ / Digitális Állampolgárság-hozzáféréssel. 

A jelentkezéskor már meglévő bizonyítványmásolatokat és egyéb dokumentumokat a jelentkezéssel egyidőben kell feltölteni az E-felvételibe, a felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok beküldésének végső határideje 2026. január 13. Az adott évben külföldön érettségiző, valamint oklevelet szerző felvételizőknek erre legkésőbb 2026. január 21-ig lesz lehetőségük. A ponthatárokat január 27-én hirdetik ki. 

A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos hivatalos információk, a meghirdetett képzések, a határidők, az eljárási díj, illetve a pontszámítás részletes szabályai és módszerei a felvi.hu oldalon találhatók meg.

A Debreceni Egyetem képzései ezen a  linken érhetőek el.

Forrás: www.unideb.hu

 

