1 órája

Egy falat remény, több tonnában mérve

Címkék#NashiDay#támogatás#állateledel#adomány

Hét tonna hobbiállat-eledel talált gazdára.

PR cikk
Egy falat remény, több tonnában mérve

Fotó: Csati Csoban

A NashiDay hobbiállateledel-gyártó idei jótékonysági akciója lezárult, a pályázat eredményeként 12 állatvédő szervezet vehetett át egyenként 600 kg teljes értékű állateledelt.

A támogatást egy adományozási pályázat keretében lehetett elnyerni. A jelentkezők között közhasznú állatvédő szervezetek, valamint olyan magánszemélyek is szerepeltek, akik szívükhöz közel álló menhelyeket vagy egyesületeket ajánlottak a pályázatra. A nevezés ingyenes volt, a kiválasztott szervezeteknek pedig csupán a táp szállítását kellett vállalniuk.

 

A legtöbb szervezet már átvette a számukra felajánlott adományt, így az eledel gyorsan célba is ért oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A támogatott szervezetek listája:

  • Eszkuláp Állatvédő Egyesület
  • IGÉZŐ Állatvédő Egyesület
  • Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete
  • Kutyajó Menedék Alapítvány
  • Lelenc Kutyamentő Egyesület
  • Miska Miskolci Kóborkák Állatvédő Alapítvány
  • PCAS Állatmentő Egyesület
  • REX Kutyaotthon
  • Szent Ferenc Állatotthon
  • Tappancs Állatvédő Alapítvány
  • Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület
  • Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány
 

A NashiDay ezúton is köszönetet mond minden pályázónak és ajánlónak. Az ilyen akciók csak a közösség összefogásával valósulhatnak meg. A cég ezzel a felajánlással is folytatja társadalmi felelősségvállalási programját, amelynek célja, hogy hosszú távon is segítse a rászoruló állatokat és az értük dolgozó szervezeteket. Példamutatásával az elmúlt években folyamatosan adományoztak, elsősorban Kelet-Magyarországra fókuszálva, 2024-ben pedig már országszerte tettek felajánlásokat közhasznúan működő állatvédelemmel foglalkozó alapítványok részére. Ez a mostani pályázat ennek a programnak a méltó folytatása: célzott, közösségi részvételen alapuló támogatás, amely közvetlenül a rászoruló állatok jólétét szolgálja.

 

További információk: 

NashiDay 
https://nashiday.hu/ 
https://www.facebook.com/nashidayfood

 

