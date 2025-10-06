1 órája
Egy falat remény, több tonnában mérve
Hét tonna hobbiállat-eledel talált gazdára.
Fotó: Csati Csoban
A NashiDay hobbiállateledel-gyártó idei jótékonysági akciója lezárult, a pályázat eredményeként 12 állatvédő szervezet vehetett át egyenként 600 kg teljes értékű állateledelt.
A támogatást egy adományozási pályázat keretében lehetett elnyerni. A jelentkezők között közhasznú állatvédő szervezetek, valamint olyan magánszemélyek is szerepeltek, akik szívükhöz közel álló menhelyeket vagy egyesületeket ajánlottak a pályázatra. A nevezés ingyenes volt, a kiválasztott szervezeteknek pedig csupán a táp szállítását kellett vállalniuk.
A legtöbb szervezet már átvette a számukra felajánlott adományt, így az eledel gyorsan célba is ért oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.
A támogatott szervezetek listája:
- Eszkuláp Állatvédő Egyesület
- IGÉZŐ Állatvédő Egyesület
- Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete
- Kutyajó Menedék Alapítvány
- Lelenc Kutyamentő Egyesület
- Miska Miskolci Kóborkák Állatvédő Alapítvány
- PCAS Állatmentő Egyesület
- REX Kutyaotthon
- Szent Ferenc Állatotthon
- Tappancs Állatvédő Alapítvány
- Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület
- Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány
A NashiDay ezúton is köszönetet mond minden pályázónak és ajánlónak. Az ilyen akciók csak a közösség összefogásával valósulhatnak meg. A cég ezzel a felajánlással is folytatja társadalmi felelősségvállalási programját, amelynek célja, hogy hosszú távon is segítse a rászoruló állatokat és az értük dolgozó szervezeteket. Példamutatásával az elmúlt években folyamatosan adományoztak, elsősorban Kelet-Magyarországra fókuszálva, 2024-ben pedig már országszerte tettek felajánlásokat közhasznúan működő állatvédelemmel foglalkozó alapítványok részére. Ez a mostani pályázat ennek a programnak a méltó folytatása: célzott, közösségi részvételen alapuló támogatás, amely közvetlenül a rászoruló állatok jólétét szolgálja.
További információk:
NashiDay
https://nashiday.hu/
https://www.facebook.com/nashidayfood