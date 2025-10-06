Egy falat remény, több tonnában mérve

A NashiDay hobbiállateledel-gyártó idei jótékonysági akciója lezárult, a pályázat eredményeként 12 állatvédő szervezet vehetett át egyenként 600 kg teljes értékű állateledelt.

A támogatást egy adományozási pályázat keretében lehetett elnyerni. A jelentkezők között közhasznú állatvédő szervezetek, valamint olyan magánszemélyek is szerepeltek, akik szívükhöz közel álló menhelyeket vagy egyesületeket ajánlottak a pályázatra. A nevezés ingyenes volt, a kiválasztott szervezeteknek pedig csupán a táp szállítását kellett vállalniuk.

A legtöbb szervezet már átvette a számukra felajánlott adományt, így az eledel gyorsan célba is ért oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A támogatott szervezetek listája:

Eszkuláp Állatvédő Egyesület

IGÉZŐ Állatvédő Egyesület

Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete

Kutyajó Menedék Alapítvány

Lelenc Kutyamentő Egyesület

Miska Miskolci Kóborkák Állatvédő Alapítvány

PCAS Állatmentő Egyesület

REX Kutyaotthon

Szent Ferenc Állatotthon

Tappancs Állatvédő Alapítvány

Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület

Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány

A NashiDay ezúton is köszönetet mond minden pályázónak és ajánlónak. Az ilyen akciók csak a közösség összefogásával valósulhatnak meg. A cég ezzel a felajánlással is folytatja társadalmi felelősségvállalási programját, amelynek célja, hogy hosszú távon is segítse a rászoruló állatokat és az értük dolgozó szervezeteket. Példamutatásával az elmúlt években folyamatosan adományoztak, elsősorban Kelet-Magyarországra fókuszálva, 2024-ben pedig már országszerte tettek felajánlásokat közhasznúan működő állatvédelemmel foglalkozó alapítványok részére. Ez a mostani pályázat ennek a programnak a méltó folytatása: célzott, közösségi részvételen alapuló támogatás, amely közvetlenül a rászoruló állatok jólétét szolgálja.

További információk:

NashiDay

https://nashiday.hu/

https://www.facebook.com/nashidayfood