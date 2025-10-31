Amikor megtörténik a baj: hogyan mentsd meg a letört fogad?

Miért törhet el egy fog?

A fogtörés hátterében többféle ok állhat. Az egyik leggyakoribb, hogy a fog belső szerkezete - például szuvasodás miatt - meggyengül, és egy erősebb harapás hatására eltörik. Emellett balesetek, sportsérülések, vagy akár a mindennapi stressz okozta fogszorítás, csikorgatás is előidézheti a problémát.

Az életkor előrehaladtával a fogzománc természetes módon kopik, a régi tömések alatt gyengülhet a foganyag, így növekszik a törés kockázata. Vagyis a fogtörés gyakran nem egyetlen rossz mozdulat eredménye, hanem hosszabb folyamat következménye.

Mi történik, ha nem kezeljük időben?

Sokan hajlamosak legyinteni egy kisebb letört darabra, pedig ez súlyos szövődményekhez vezethet. A sérült fogfelszín éles szélei felsérthetik a nyelvet vagy az ínyt, a nyílt felületen pedig könnyen megtelepednek a baktériumok.

Ha a törés mélyebbre hatol, a fogbél is érintetté válhat, ami fájdalmas gyulladást, később akár a fog elvesztését okozhatja. Esztétikai szempontból is zavaró lehet - különösen az elülső fogaknál -, ami az önbizalomra is negatív hatással lehet.

A letört fog megmentésének lehetőségei

A jó hír, hogy ma már a legtöbb letört fog helyreállítható - akár egyetlen kezelés alatt is. A megoldás mindig attól függ, milyen mértékű a sérülés, és mennyire érintett a fog szerkezete.

1. Direkt helyreállítás

Kisebb törések esetén kompozit tömőanyaggal azonnal pótolható a hiányzó rész. Ez a módszer gyors, fájdalommentes és esztétikus - a helyreállított fog színe és formája tökéletesen illeszkedik a többihez.

2. Inlay, onlay, héj vagy korona

Ha a törés nagyobb kiterjedésű, vagy a fog szerkezete már meggyengült, a fogtechnikai megoldások a legbiztonságosabbak. A Mosoly Dental rendelőben az alábbi módszerekkel dolgoznak:

Inlay / onlay : tartós betétek, amelyek a fog hiányzó részét pótolják és megerősítik.

: tartós betétek, amelyek a fog hiányzó részét pótolják és megerősítik. Héj (veneers) : elsősorban elülső fogak esztétikai helyreállítására alkalmas.

: elsősorban elülső fogak esztétikai helyreállítására alkalmas. Korona: súlyosabb törés esetén a teljes fogat befedi, visszaadva annak eredeti formáját és erejét.

3. A letört darab visszaragasztása

Ha a letört rész megvan és jó állapotú, bizonyos esetekben visszaragasztható. Ez azonban kizárólag fogorvosi rendelőben végezhető biztonságosan - az otthoni „ragasztgatás” kifejezetten kerülendő.