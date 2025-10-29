2 órája
A világ legjobb egyetemeire ad belépőt a Debreceni Nemzetközi Iskola
Amikor egy szülő iskolát választ gyermeke számára, nemcsak egy épületet vagy tantervi rendszert választ – hanem egy jövőt. A Debreceni Nemzetközi Iskola (ISD) 2019-ben nyitotta meg kapuit azzal a hiánypótló céllal, hogy Debrecenben is elérhető legyen egy nemzetközi oktatási rendszer, mind a betelepülő vállalatok dolgozói, mind a magyar családok számára. Az iskola egy olyan oktatási közösség, amely a debreceni és környékbeli magyar családokat is magas világszínvonalú képzéssel, egyedülálló lehetőségekkel várja.
– A Nemzetközi Érettségi Program (International Baccalaureate, IB) keretében zajlik az oktatás. Ez egy 21. századi szemléletet követő, nemzetközileg elismert oktatási modell, amely közel 6.000 iskolában működik világszerte – ismertette Dunai Katalin, a Debreceni Nemzetközi Iskola fejlesztési menedzsere. Ennek a képzésnek egyik előnye, hogy ha a gyermek egyik országból egy másikba költözik, akkor ott tudja folytatni a tanulmányait, ahol az előző lakhelyén megszakadt, másrészt az itt végzett fiatalok számára megnyílik a lehetőség, hogy a legjobb nemzetközi egyetemekre nyerjenek felvételt.
– Természetesen nemcsak a Debrecenben lévő nemzetközi nagyvállalatok munkatársainak gyermekeit várjuk. Nagyon sok debreceni és környékbeli, magyar, illetve más nemzetiségű fiatal jár a Debreceni Nemzetközi Iskolába. Akár 3 éves kortól is be lehet kapcsolódni a képzésbe, tehát a gyermekek itteni életútja óvodával kezdődik és nemzetközi érettségivel zárul a 12. évfolyam végén – emelte ki.
A Debreceni Nemzetközi Iskola 2023 tavaszán érte el azt a kivételes teljesítményt, hogy megkapta a teljes IB Continuum akkreditációt, vagyis az óvodától az érettségiig minden képzési szintre jogosult – először Magyarországon. Ezek voltak az akkreditáció mérföldkövei:
- 2022 májusában: Primary Years Programme (PYP) – óvoda és alsó tagozat.
- 2023 áprilisában: Diploma Programme (DP) – nemzetközi érettségi program.
- 2023 júniusában: Middle Years Programme (MYP) – felső tagozat.
Ösztöndíjjal a Debreceni Nemzetközi Iskola képzéseire
Dunai Katalin elmondta, a város önkormányzata ösztöndíjprogramot indított a szorgalmas, kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező debreceni fiatalok számára.
– Az ösztöndíj 10 és 17 éves kor között pályázható. A felhívás november-decemberben jelenik meg, és március elején hirdetnek eredményt. Az ISD-ben jelenleg 23 ösztöndíjas diák tanul. Az első ösztöndíjasunk a tavalyi évben ballagott – mondta a fejlesztési menedzser.
Kiss István Ádám több külföldi egyetemre is felvételt nyert, végül Hollandiában, a rotterdami Erasmus Egyetemen folytatta tanulmányait. A debreceni fiatal az iskolának adott korábbi interjújában többek között elmondta, hogy már fiatalon tudta, külföldön szeretne tanulni, ezért számára a Debreceni Nemzetközi Iskola megnyitása kivételes lehetőség volt szülővárosában.
Az öt év alatt leginkább a közösség ereje formálta: a diákok és tanárok együtt oldották meg a kezdeti kihívásokat, ami segített neki túllépni a nyelvi nehézségeken is. Részt vett a diákönkormányzat megalapításában, a Media Club létrehozásában és az első iskolai TEDx rendezvény megszervezésében. Az IB program megtanította neki a kritikus gondolkodást és a kommunikációs készségeket, amelyeket ma is a legértékesebb tudásának tart.
Az iskola egyetemi tanácsadói már a 10. évfolyamtól segítették a pályaorientációban, így végül több amerikai egyetemre is felvételt nyert ösztöndíjjal, de a rotterdami Erasmus Egyetemen kezdte meg nemzetközi közgazdaságtan szakos tanulmányait.
Úgy érzi, a Debreceni Nemzetközi Iskolában szerzett tapasztalatok előnyt jelentenek számára az egyetemen, mert a csoportmunka, kritikus gondolkodás és önálló tanulás már természetessé vált számára, míg társai még most ismerkednek ezekkel a készségekkel. Azt ajánlja a jövőbeli diákoknak, hogy használjanak ki minden lehetőséget, ne féljenek hibázni, mert a hiba a fejlődés része.
Három szóban így jellemezte az iskolát: nemzetközi, támogató, emlékezetes. Leginkább az emberekért hálás – a tanáraiért és barátaiért –, mert az ISD nemcsak tudást adott, hanem közösséget, inspirációt és hitet abban, hogy képes pozitív változást hozni. Célja, hogy olyan nemzetközi polgárrá váljon, aki hozzájárul egy jobb világ építéséhez, pontosan úgy, ahogy az iskola küldetésnyilatkozata is megfogalmazza.
Együttműködések és közösségi programok
– Igyekszünk különböző együttműködéseket kialakítani a Debrecenben lévő szervezetekkel, intézményekkel. Van az úgynevezett Önkéntesség és Fenntarthatóság Iskolaprogramunk, amelynek keretében a diákok rendszeresen látogatnak a Szent Matrona Idősek Otthonába, ahol különböző tevékenységeket folytatnak az idősekkel.– Másik kiemelt partnerünk a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, amelynek a tanulóival közös programokat szervezünk- sorolta Dunai Katalin.
Mindezek mellett különböző programokat szerveznek az iskolán belül, hogy a nem oda járó gyermekeknek, szülőknek, debreceni és környékbeli települések lakosainak is megmutassák magukat. Idén például negyedik alkalommal szerveztek ingyenes angol nyelvű tanfolyamot, ahol debreceni gyerekek hetente kétszer vehetnek részt angol nyelvórán november és március között. Az órákat az iskola nemzetközi pedagógusai tartják, és a gyerekeket angol nyelvtudásuk szerint csoportosítják. Hasonló program lesz novembertől a Felfedezők Szombatja, amely korosztályspecifikus, angol nyelvű, de fordítással támogatott foglalkozásokat kínál a gyerekek számára, melyen keresztül megismerhetik a Debreceni Nemzetközi Iskola oktatási modelljét. A fejlesztési igazgató továbbá hozzátette: az idei évben a szülőknek is terveznek különböző programokat ugyanezen célból.
– Úgy gondolom, a Debreceni Nemzetközi Iskola nemcsak a város számára jelent gazdasági potenciált, hanem az itt élő családoknak is. “Az ösztöndíjprogram lehetővé teszi, hogy még több tehetséges diák előtt megnyíljon az út a nemzetközi karrier felé – emelte ki Dunai Katalin.”
– mutatott rá Dunai Katalin. Megjegyezte, tavaly ballagott az első 12. évfolyam. Valamennyi diákot felvették arra a nemzetközi egyetemre, ahová szeretett volna menni. Egyikük például a londoni King's College-ba nyert felvételt.
Ha Ön is hisz abban, hogy a jövő vezetőit már ma érdemes támogatni, ismerje meg közelebbről a Debreceni Nemzetközi Iskolát!
Látogasson el hozzánk, vegye fel velünk a kapcsolatot, és tapasztalja meg, hogyan válik az oktatás valódi lehetőséggé – Debrecenből a világelitbe.
🌐 isd.debrecen.hu
📧 [email protected]