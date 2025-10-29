A világ legjobb egyetemeire ad belépőt a Debreceni Nemzetközi Iskola

– A Nemzetközi Érettségi Program (International Baccalaureate, IB) keretében zajlik az oktatás. Ez egy 21. századi szemléletet követő, nemzetközileg elismert oktatási modell, amely közel 6.000 iskolában működik világszerte – ismertette Dunai Katalin, a Debreceni Nemzetközi Iskola fejlesztési menedzsere. Ennek a képzésnek egyik előnye, hogy ha a gyermek egyik országból egy másikba költözik, akkor ott tudja folytatni a tanulmányait, ahol az előző lakhelyén megszakadt, másrészt az itt végzett fiatalok számára megnyílik a lehetőség, hogy a legjobb nemzetközi egyetemekre nyerjenek felvételt.

– Természetesen nemcsak a Debrecenben lévő nemzetközi nagyvállalatok munkatársainak gyermekeit várjuk. Nagyon sok debreceni és környékbeli, magyar, illetve más nemzetiségű fiatal jár a Debreceni Nemzetközi Iskolába. Akár 3 éves kortól is be lehet kapcsolódni a képzésbe, tehát a gyermekek itteni életútja óvodával kezdődik és nemzetközi érettségivel zárul a 12. évfolyam végén – emelte ki.

A Debreceni Nemzetközi Iskola 2023 tavaszán érte el azt a kivételes teljesítményt, hogy megkapta a teljes IB Continuum akkreditációt, vagyis az óvodától az érettségiig minden képzési szintre jogosult – először Magyarországon. Ezek voltak az akkreditáció mérföldkövei:

2022 májusában: Primary Years Programme (PYP) – óvoda és alsó tagozat.

2023 áprilisában: Diploma Programme (DP) – nemzetközi érettségi program.

2023 júniusában: Middle Years Programme (MYP) – felső tagozat.

Ösztöndíjjal a Debreceni Nemzetközi Iskola képzéseire

Dunai Katalin elmondta, a város önkormányzata ösztöndíjprogramot indított a szorgalmas, kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező debreceni fiatalok számára.

– Az ösztöndíj 10 és 17 éves kor között pályázható. A felhívás november-decemberben jelenik meg, és március elején hirdetnek eredményt. Az ISD-ben jelenleg 23 ösztöndíjas diák tanul. Az első ösztöndíjasunk a tavalyi évben ballagott – mondta a fejlesztési menedzser.

Kiss István Ádám több külföldi egyetemre is felvételt nyert, végül Hollandiában, a rotterdami Erasmus Egyetemen folytatta tanulmányait. A debreceni fiatal az iskolának adott korábbi interjújában többek között elmondta, hogy már fiatalon tudta, külföldön szeretne tanulni, ezért számára a Debreceni Nemzetközi Iskola megnyitása kivételes lehetőség volt szülővárosában.