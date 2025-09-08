szeptember 8., hétfő

Szakmaszerzési lehetőség felnőtteknek – felnőttek szakmai oktatása

Címkék#DSZC#felnőttoktatás#továbbtanulás

Tanulni, fejlődni, továbblépni – mindegyikre kínál lehetőséget a Debreceni Szakképzési Centrum. A felnőttek szakmai oktatása keretében a szakmaszerzésnek nincs felső korhatára. A DSZC 11 intézménye széles képzési kínálattal várja a tanulni vágyó felnőtteket: legyen szó továbbképzésről vagy egy teljesen új szakma elsajátításáról. Erre akár munka vagy család mellett is van lehetőség.

PR cikk
Szakmaszerzési lehetőség felnőtteknek – felnőttek szakmai oktatása

Forrás: Pexels

A felnőttek szakmai oktatása részeként megvalósuló szakképzés lehetőséget biztosít a szakmát szerezni vágyó, vagy magukat átképezni kívánó felnőttek számára. Az első kettő szakmajegyzék szerinti szakma – az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén pedig legfeljebb három tanéven keresztül – megszerzése mindenki számára ingyenes.

Felső korhatár nincs, minden 16. életévét betöltött személy részt vehet a felnőtteknek meghirdetett képzésekben. Az iskolákban lehetőség van rugalmas keretek között, akár munka mellett, rövid idő alatt szakmát tanulni. Minden tudnivaló, szakmánként elérhető a DSZC központi weboldalán. 

A felnőttek szakmai oktatásában jellemzően 1 éves intenzív képzések indulnak. Technikumi szakmai oktatásba az érettségivel rendelkezők, szakképző iskolai szakmai oktatásba pedig azok kapcsolódhatnak be, akik alapfokú végzettséggel rendelkeznek. Intézményeink foglalkozásokat heti 2-4 alkalommal, a délutáni és esti órákban szervezik. A szakmát tanulók szakmai oktatása ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll, és szakmai vizsgával zárul. A vizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók technikusi oklevelet vagy szakmai bizonyítványt szereznek, amely államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít. A gyakorlati ismereteket tanműhelyben vagy valós gazdasági környezetben, duális képzési partnereknél sajátíthatják el a képzésben részt vevők.

Forrás: DSZC galéria

Hogyan lehet jelentkezni? Amint megvan a kiválasztott szakma, és a feltételeknek is megfelel az érdeklődő, az előjelentkezés gombra kattintva, egy űrlapon keresztül tudja azt az ügyfélszolgálati kollégák tudtára adni, akik felveszik a kapcsolatot a jelentkezővel. Kellő létszám esetén a szakmai oktatás a tanév rendjétől függetlenül indítható.

Még van idő jelentkezni! Jelentkezés és információ

A felnőttek szakmai oktatásban a DSZC-nél megszerezhető szakmák listája:

ÁcsKisgyermekgondozó, -nevelő
Alternatív járműhajtási technikusKozmetikus technikus
AsztalosKőműves
Bőrtermékkészítő  Környezetvédelmi technikus
BurkolóKözpontifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő
CukrászLogisztikai technikus
Cukrász szaktechnikusMagasépítő technikus
DekoratőrMechatronikai technikus
DivatszabóMechatronikus karbantartó
Egészségügyi asszisztensNyomdaipari technikus
Elektronikai műszerészNyomdász 
Elektronikai technikusÓvodai nevelő
Épület- és szerkezetlakatosPanziós-fogadós
Épületgépész technikusPék
Erősáramú elektrotechnikusPék-cukrász
Faipari technikusPénzügyi-számviteli ügyintéző
Festő, mázoló, tapétázóPincér-vendégtéri szakember
Fitness-wellness instruktorRendészeti őr
FodrászSportedző - sportszervező
Gépgyártás-technológiai technikusSzakács
Gépi és CNC forgácsolóSzakács szaktechnikus
Gépjármű-mechatronikai technikusSzigetelő
Gépjármű-mechatronikusSzociális ápoló és gondozó
GrafikusSzoftverfejlesztő és -tesztelő
Gyártósori gépbeállítóTetőfedő
HegesztőTurisztikai technikus 
Hentes és húskészítmény-készítőVállalkozási ügyviteli ügyintéző
Hibrid és elektromos gépjármű mechatronikusVegyész technikus
Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelőVendégtéri szaktechnikus
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikusVillanyszerelő
Ipari informatikai technikusVízügyi technikus
Karosszérialakatos 
Kárpitos 
Kereskedelmi értékesítő 
Kereskedő és webáruházi technikus 
Kéz- és lábápoló technikus 

A felnőttkori tanulás nem csupán szakmai előnyt jelent, hanem a személyes fejlődés egyik leghatékonyabb eszköze is. Az új ismeretek, készségek, képességek segítenek a versenyképesség fenntartásában, de új lehetőségeket is teremthetnek a karrierépítésben, emellett akár teljesen új szakmai utakra is nyitottá tehetik a képzésben résztvevőket. A munkaerőpiacon a technológiai fejlődés és az új munkamódszerek megjelenése állandó kihívást jelent, amelyhez magas szintű alkalmazkodóképességre és a tanulás iránti nyitottságra van szükség. A felnőttek szakmai oktatása mindehhez hatékony támogatást nyújt, életkortól és élethelyzettől függetlenül.

További információ:

DSZC Ügyfélszolgálat

Elérhetőségek: +36 30 955 7802

[email protected]

10 éves a DSZC, egy évtizede együtt a jövőért

www.dszc.hu

 

 

