Szakmaszerzési lehetőség felnőtteknek – felnőttek szakmai oktatása

Tanulni, fejlődni, továbblépni – mindegyikre kínál lehetőséget a Debreceni Szakképzési Centrum. A felnőttek szakmai oktatása keretében a szakmaszerzésnek nincs felső korhatára. A DSZC 11 intézménye széles képzési kínálattal várja a tanulni vágyó felnőtteket: legyen szó továbbképzésről vagy egy teljesen új szakma elsajátításáról. Erre akár munka vagy család mellett is van lehetőség.
A felnőttek szakmai oktatása részeként megvalósuló szakképzés lehetőséget biztosít a szakmát szerezni vágyó, vagy magukat átképezni kívánó felnőttek számára. Az első kettő szakmajegyzék szerinti szakma – az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén pedig legfeljebb három tanéven keresztül – megszerzése mindenki számára ingyenes.
Felső korhatár nincs, minden 16. életévét betöltött személy részt vehet a felnőtteknek meghirdetett képzésekben. Az iskolákban lehetőség van rugalmas keretek között, akár munka mellett, rövid idő alatt szakmát tanulni. Minden tudnivaló, szakmánként elérhető a DSZC központi weboldalán.
A felnőttek szakmai oktatásában jellemzően 1 éves intenzív képzések indulnak. Technikumi szakmai oktatásba az érettségivel rendelkezők, szakképző iskolai szakmai oktatásba pedig azok kapcsolódhatnak be, akik alapfokú végzettséggel rendelkeznek. Intézményeink foglalkozásokat heti 2-4 alkalommal, a délutáni és esti órákban szervezik. A szakmát tanulók szakmai oktatása ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll, és szakmai vizsgával zárul. A vizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók technikusi oklevelet vagy szakmai bizonyítványt szereznek, amely államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít. A gyakorlati ismereteket tanműhelyben vagy valós gazdasági környezetben, duális képzési partnereknél sajátíthatják el a képzésben részt vevők.
Hogyan lehet jelentkezni? Amint megvan a kiválasztott szakma, és a feltételeknek is megfelel az érdeklődő, az előjelentkezés gombra kattintva, egy űrlapon keresztül tudja azt az ügyfélszolgálati kollégák tudtára adni, akik felveszik a kapcsolatot a jelentkezővel. Kellő létszám esetén a szakmai oktatás a tanév rendjétől függetlenül indítható.
Még van idő jelentkezni! Jelentkezés és információ
A felnőttek szakmai oktatásban a DSZC-nél megszerezhető szakmák listája:
|Ács
|Kisgyermekgondozó, -nevelő
|Alternatív járműhajtási technikus
|Kozmetikus technikus
|Asztalos
|Kőműves
|Bőrtermékkészítő
|Környezetvédelmi technikus
|Burkoló
|Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő
|Cukrász
|Logisztikai technikus
|Cukrász szaktechnikus
|Magasépítő technikus
|Dekoratőr
|Mechatronikai technikus
|Divatszabó
|Mechatronikus karbantartó
|Egészségügyi asszisztens
|Nyomdaipari technikus
|Elektronikai műszerész
|Nyomdász
|Elektronikai technikus
|Óvodai nevelő
|Épület- és szerkezetlakatos
|Panziós-fogadós
|Épületgépész technikus
|Pék
|Erősáramú elektrotechnikus
|Pék-cukrász
|Faipari technikus
|Pénzügyi-számviteli ügyintéző
|Festő, mázoló, tapétázó
|Pincér-vendégtéri szakember
|Fitness-wellness instruktor
|Rendészeti őr
|Fodrász
|Sportedző - sportszervező
|Gépgyártás-technológiai technikus
|Szakács
|Gépi és CNC forgácsoló
|Szakács szaktechnikus
|Gépjármű-mechatronikai technikus
|Szigetelő
|Gépjármű-mechatronikus
|Szociális ápoló és gondozó
|Grafikus
|Szoftverfejlesztő és -tesztelő
|Gyártósori gépbeállító
|Tetőfedő
|Hegesztő
|Turisztikai technikus
|Hentes és húskészítmény-készítő
|Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
|Hibrid és elektromos gépjármű mechatronikus
|Vegyész technikus
|Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő
|Vendégtéri szaktechnikus
|Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
|Villanyszerelő
|Ipari informatikai technikus
|Vízügyi technikus
|Karosszérialakatos
|Kárpitos
|Kereskedelmi értékesítő
|Kereskedő és webáruházi technikus
|Kéz- és lábápoló technikus
A felnőttkori tanulás nem csupán szakmai előnyt jelent, hanem a személyes fejlődés egyik leghatékonyabb eszköze is. Az új ismeretek, készségek, képességek segítenek a versenyképesség fenntartásában, de új lehetőségeket is teremthetnek a karrierépítésben, emellett akár teljesen új szakmai utakra is nyitottá tehetik a képzésben résztvevőket. A munkaerőpiacon a technológiai fejlődés és az új munkamódszerek megjelenése állandó kihívást jelent, amelyhez magas szintű alkalmazkodóképességre és a tanulás iránti nyitottságra van szükség. A felnőttek szakmai oktatása mindehhez hatékony támogatást nyújt, életkortól és élethelyzettől függetlenül.
További információ:
DSZC Ügyfélszolgálat
Elérhetőségek: +36 30 955 7802
