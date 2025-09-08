Szakmaszerzési lehetőség felnőtteknek – felnőttek szakmai oktatása

A felnőttek szakmai oktatása részeként megvalósuló szakképzés lehetőséget biztosít a szakmát szerezni vágyó, vagy magukat átképezni kívánó felnőttek számára. Az első kettő szakmajegyzék szerinti szakma – az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén pedig legfeljebb három tanéven keresztül – megszerzése mindenki számára ingyenes.

Felső korhatár nincs, minden 16. életévét betöltött személy részt vehet a felnőtteknek meghirdetett képzésekben. Az iskolákban lehetőség van rugalmas keretek között, akár munka mellett, rövid idő alatt szakmát tanulni. Minden tudnivaló, szakmánként elérhető a DSZC központi weboldalán.

A felnőttek szakmai oktatásában jellemzően 1 éves intenzív képzések indulnak. Technikumi szakmai oktatásba az érettségivel rendelkezők, szakképző iskolai szakmai oktatásba pedig azok kapcsolódhatnak be, akik alapfokú végzettséggel rendelkeznek. Intézményeink foglalkozásokat heti 2-4 alkalommal, a délutáni és esti órákban szervezik. A szakmát tanulók szakmai oktatása ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll, és szakmai vizsgával zárul. A vizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók technikusi oklevelet vagy szakmai bizonyítványt szereznek, amely államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít. A gyakorlati ismereteket tanműhelyben vagy valós gazdasági környezetben, duális képzési partnereknél sajátíthatják el a képzésben részt vevők.

Forrás: DSZC galéria

Hogyan lehet jelentkezni? Amint megvan a kiválasztott szakma, és a feltételeknek is megfelel az érdeklődő, az előjelentkezés gombra kattintva, egy űrlapon keresztül tudja azt az ügyfélszolgálati kollégák tudtára adni, akik felveszik a kapcsolatot a jelentkezővel. Kellő létszám esetén a szakmai oktatás a tanév rendjétől függetlenül indítható.

Még van idő jelentkezni! Jelentkezés és információ

A felnőttek szakmai oktatásban a DSZC-nél megszerezhető szakmák listája:

Ács Kisgyermekgondozó, -nevelő Alternatív járműhajtási technikus Kozmetikus technikus Asztalos Kőműves Bőrtermékkészítő Környezetvédelmi technikus Burkoló Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő Cukrász Logisztikai technikus Cukrász szaktechnikus Magasépítő technikus Dekoratőr Mechatronikai technikus Divatszabó Mechatronikus karbantartó Egészségügyi asszisztens Nyomdaipari technikus Elektronikai műszerész Nyomdász Elektronikai technikus Óvodai nevelő Épület- és szerkezetlakatos Panziós-fogadós Épületgépész technikus Pék Erősáramú elektrotechnikus Pék-cukrász Faipari technikus Pénzügyi-számviteli ügyintéző Festő, mázoló, tapétázó Pincér-vendégtéri szakember Fitness-wellness instruktor Rendészeti őr Fodrász Sportedző - sportszervező Gépgyártás-technológiai technikus Szakács Gépi és CNC forgácsoló Szakács szaktechnikus Gépjármű-mechatronikai technikus Szigetelő Gépjármű-mechatronikus Szociális ápoló és gondozó Grafikus Szoftverfejlesztő és -tesztelő Gyártósori gépbeállító Tetőfedő Hegesztő Turisztikai technikus Hentes és húskészítmény-készítő Vállalkozási ügyviteli ügyintéző Hibrid és elektromos gépjármű mechatronikus Vegyész technikus Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő Vendégtéri szaktechnikus Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus Villanyszerelő Ipari informatikai technikus Vízügyi technikus Karosszérialakatos Kárpitos Kereskedelmi értékesítő Kereskedő és webáruházi technikus Kéz- és lábápoló technikus

A felnőttkori tanulás nem csupán szakmai előnyt jelent, hanem a személyes fejlődés egyik leghatékonyabb eszköze is. Az új ismeretek, készségek, képességek segítenek a versenyképesség fenntartásában, de új lehetőségeket is teremthetnek a karrierépítésben, emellett akár teljesen új szakmai utakra is nyitottá tehetik a képzésben résztvevőket. A munkaerőpiacon a technológiai fejlődés és az új munkamódszerek megjelenése állandó kihívást jelent, amelyhez magas szintű alkalmazkodóképességre és a tanulás iránti nyitottságra van szükség. A felnőttek szakmai oktatása mindehhez hatékony támogatást nyújt, életkortól és élethelyzettől függetlenül.