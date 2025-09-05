Minden az ökológiai gazdálkodásról fog szólni ezen az Expón!

Miért épp az ökológiai gazdálkodás került a rendezvény középpontjába?

Az ökológiai gazdálkodás az a szemlélet, mely a modernkor emberi problémáira választ adhat. Gondoljunk az élelmiszerbiztonságra, az egészséges táplálkozásra, vagy akár a környezeti fenntarthatóságra. Éppen ezért az ökológiai gazdálkodás jól látható és érzékelhető módon egyre nagyobb szerepet tölt az Európai Unióan és hazánkban egyaránt. Az elmúlt bő tíz évben az ökológiai termelésbe vont területek nagysága Magyarországon nőtt az egyik leglátványosabban, bár ez nem jelenti azt, hogy már nincs hova fejlődnünk. Jelenleg közel 400 ezer hektáron, közel 6 000 gazdálkodó folytat ilyen gazdálkodást és különböző okokból kifolyólag ez folyamatosan növekszik. Az EU célkitűzése a mezőgazdasági területek 25%-nak átállítása ökológiai gazdálkodásra, ami nálunk még „csak” 6,3%.

Forrás: NAK

Én személy szerint közel harminc éve foglalkozom ökológiai gazdálkodással, jelenleg az egész gazdaságunk területén teljes mértékben ez a szemlélet uralkodik. Meggyőződésem, hogy a mai modern technológiák beillesztésével az ökológiai gazdálkodás lehet az a gazdálkodási forma, mely környezetileg és gazdaságilag egyaránt hosszútávon fenntartható.

Mi a célja az Expónak?

A kezdetektől fogva az volt a célunk, hogy az országban egyedülálló módon, olyan rendezvényt szervezzünk, ahol egyrészt az összes ágazati szereplő találkozhat, szakmai párbeszédeket, vitákat folytathat és bemutathatja termékeit, tudását, szolgáltatását. Másrészt szerettük volna magát az ökológiai gazdálkodást bemutatni és elérhetővé tenni az alternatívát kereső gazdatársak, valamint nem utolsó sorban a fogyasztók számára, akik tudatosak szeretnének lenni és többet megtudni az egészségüket meghatározó élelmiszerről.

Forrás: NAK

Az idén új helyszínre esett a választás. Mi várható ettől?

Az idei évben valóban új helyszínre költözik a rendezvény, méghozzá a Debreceni Egyetem Innovációs Központjába. Az Egyetem évek óta fontos társszervezője a rendezvénynek, leginkább a szakmai program tekintetében. Sikerült egy olyan helyszínt találnunk az eseménynek, mely méltó a szellemiségéhez, valamint kiválóan alkalmas a konferencia és kiállítás megtartására. Emellett a debreceni vezér utcában található központ elérhetőbbé teszi az eseményt a városban élők számára is.