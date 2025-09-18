Mi kerüljön a tányérunkra? – Elrajtolt az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróba!

Forrás: MDOSZ

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége idén harmadik alkalommal indítja útjára országos tanulmányi versenyét, az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróbát. A megmérettetés középpontjában a helyes táplálkozás, az egészséges életmód és az ezekhez kapcsolódó tudás játékos formában történő elsajátítása áll.

Hogyan épül fel a verseny?

Az ország minden általános iskolájából nevezhetnek a 6–7. osztályos diákok, egy intézményből akár több csapat is!

Az online selejtező szeptember 16. és október 22. között zajlik. A háromfős csapatoknak egy húsz kérdésből álló tesztet kell megoldaniuk, amelynek eredménye dönti el, kik juthatnak a budapesti döntőbe. A döntő november közepén lesz a budapesti Szent Imre Gimnáziumban, ahol minden vármegyéből és a fővárosból a legjobbak egy 16 állomásos akadálypályán bizonyíthatják rátermettségüket.

Miért éri meg indulni?

A döntőbe tehát a legjobbak jutnak tovább az ország minden megyéjéből, így a nagy finálé valódi országos találkozó lesz. A döntősök nemcsak egy izgalmas napot élhetnek át, hanem ajándékban is részesülnek. A győztes csapat többszázezer forintos sportszerutalványt és más értékes nyereményeket vihet haza, de már az online selejtező résztvevői között is osztálykirándulásokat sorsolnak ki, a legjobb csoport iskoláját pedig nagyértékű eszköztámogatással jutalmazzák.

Szakértői támogatással

A verseny szakmaiságáért és lebonyolításáért ezúttal is a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége felel, hiszen, ahogy Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnöke hangsúlyozta:

Különösen fontos, hogy a fiatalok minél előbb megismerjék a helyes táplálkozás alapjait, ezek ugyanis egész életükre hatással lesznek.

Idén a Tudáspróba mellé állt az Aktív Magyarország Program is, amely a mozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsíti országszerte. Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár kiemelte:

Öröm számunkra, hogy a gyerekek élményekkel gazdagodva, hiteles forrásból tanulhatnak meg többet az egészséges táplálkozásról.

Már a verseny két évvel ezelőtti indulásában is aktívan részt vett az Auchan Magyarország, és természetesen most is támogatja az országos megmérettetést, hiszen élelmiszereket árusító, nagy üzletlánc évek óta elkötelezett a tudatos táplálkozás és egészségmegőrzés mellett.

Célunk, hogy az MDOSZ tudásanyaga minden évben elérje a fiatalokat, és hosszú távon egy egész generáció váljon egészségtudatosabb vásárlóvá és fogyasztóvá

– tette hozzá Balázs Ildikó, az Auchan Magyarország vállalati kapcsolatok, kommunikációs és ESG-igazgatója.