Hello Szakma! Hello lehetőség!

Az esemény az elmúlt évek során a régió legnagyobb és legjelentősebb pályaorientációs eseményévé nőtte ki magát, ahol ezúttal is garantált az interaktivitás: a bemutatkozó cégek, iskolák programelemei, élményalapú aktivitásai és személyes találkozási lehetőségei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók valóban aktív részesei legyenek az élménynek. A kiállítók minden évben színesebbnél színesebb játékos feladatokkal és kísérőprogramokkal készülnek, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrfőkapitányság például kutyás bemutatóval készül.

Forrás: DSZC Galéria

A rendezvény célja, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok valós képet kapjanak a térségben elérhető karrierutakról és továbbtanulási lehetőségekről. A seregszemle információgyűjtésről is szól: a kiállítók közvetlen beszélgetési lehetőségekkel várják a látogatókat. A vállalatok bemutatják duális és gyakornoki programjaikat, toborzási lehetőségeiket, valamint az általuk kínált karrier- és életpálya-modelleket. Az esemény így nem csupán a diákok és a tanulnivágyó, új lehetőségeket kereső felnőttek döntését segíti, hanem hozzájárul a térség munkaerő-utánpótlásának megerősítéséhez, valamint a szakképzés-gazdaság közötti együttműködés elmélyítéséhez is.

Az esemény idei kiemelt partnere a Nyomdaipari Karrier Debrecenben nevű összefogás. A hét vezető nyomdaipari cég a DSZC-vel közösen azon dolgozik, hogy együtt népszerűsítse a Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban 2025/26-os tanévben indult, új alapokra helyezett nyomdaipari képzéseit. Ennek kapcsán az ezen a linken elérhető videóban Borbély Zoltán igazgató bővebben beszél arról, hogy milyen új lehetőségek kínálkoznak a nyomdaipar területén a jövő szakemberei számára.

Forrás: DSZC Galéria

A DSZC 11 intézménye és számos vállalati partnere mellett, Debrecen és a régió egyéb iskolái is bemutatkoznak, illetve egyetemi karokkal is lehet majd ismerkedni. A rendezvény különlegessége, hogy a szakképzés és a felsőoktatás együtt lesz jelen, a látogatók megismerhetik mások mellett az okleveles technikus képzés kínálta lehetőségeket, valamint a továbbtanulás különböző irányait is. A kiállítás vezérgondolata idén is az összefogás: a város és a régió intézményei, vállalatai és szervezetei közösen dolgoznak Debrecen munkaerő-utánpótlásának biztosításán. Az érdeklődők nemcsak átfogó képet kaphatnak a képzési kínálatról, hanem arról is tájékozódhatnak, hogy milyen sokszínű a térségben elérhető karrierlehetőségek sora. A Hello Szakma! így egyszerre kínál tájékozódási lehetőséget, pályaválasztási iránymutatást és személyes találkozásokat az esetleges jövőbeni munkáltatóival.