Egyedül vagy együtt? Idősgondozás dilemmái a családban – és a megoldások, amelyek könnyebbé teszik

A döntés sosem könnyű

Az otthonápolás mellett szól, hogy a beteg vagy idős családtag megszokott környezetben maradhat. A saját szoba, az ismerős tárgyak, a család közelsége biztonságot adnak. Az intézményi ellátás előnye a szakmai háttér és a folyamatos orvosi felügyelet. Melyiket válasszuk? Nincs egyértelmű válasz. A legtöbb család érzelmei és lehetőségei szerint próbál dönteni. A szív azt mondja: maradjon otthon. A józan ész pedig figyelmeztet: hosszú távon óriási teher lehet egyetlen ember vállán.

Az otthonápolás valósága

Sokan eleinte azt gondolják: „megoldjuk, hiszen mindig segítettünk egymásnak.” Aztán jönnek a mindennapok. Éjszakai felkelés, gyógyszeradás, ágytálazás, tisztába tétel, sebek kezelése, bevásárlás, főzés, és közben a saját élet is. Ez embert próbáló feladat. Nem ritka, hogy a családtagok egészsége is megsínyli, ha egyedül próbálnak helytállni. Fontos kimondani: nem szégyen segítséget kérni, sőt, ez a felelős döntés.

Eszközök, amik valódi könnyebbséget hoznak

A gondoskodás nem csupán jó szándékon múlik. Az otthonápoláshoz ma már számos gyógyászati segédeszköz áll rendelkezésre, amelyek kézzelfogható segítséget nyújtanak. Egy vízhatlan ágyvédő megóvja a matracot, és tisztán tartja a fekvőhelyet. Egy biztonsági kapaszkodó megakadályozhatja az esést. Egy betegemelő tehermentesíti a hozzátartozót, aki különben saját derekát kockáztatja minden mozdításnál. A higiéniai termékek nemcsak tisztaságot biztosítanak, hanem az emberi méltóságot is megőrzik.

Forrás: erteksziget.hu

Sokan nem is tudják, mennyi mindenre szükség van a mindennapi ellátás során. Ebben segíthetnek a szakértői tanácsok arról, milyen készségek és eszközök elengedhetetlenek az otthoni betegápoláshoz. Ezek nélkül könnyen előfordulhat, hogy a család túlterhelődik, az idős hozzátartozó pedig nem kapja meg azt a figyelmet, amire igazán szüksége lenne.

Segítő kéz a mindennapokban

Az Értéksziget gyógyászati segédeszköz bolt és webáruház pontosan ebben nyújt támogatást. Mi nap mint nap találkozunk olyan családokkal, akik kétségbeesetten keresik a megoldást. Tudjuk, hogy nem egyszerű eligazodni a rengeteg termék között. Ezért nálunk nemcsak vásárolni lehet, hanem kérdezni is. Elmagyarázzuk, melyik eszköz mire való, hogyan kell használni, és melyik lehet a legjobb választás az adott élethelyzetben.