Egyedül vagy együtt? Idősgondozás dilemmái a családban – és a megoldások, amelyek könnyebbé teszik

Magyarországon ma minden harmadik család érintett valamilyen formában az idősgondozásban. Egyre több idős ember marad egyedül, miközben a hozzátartozók dolgoznak, családot visznek, és közben próbálják megoldani az ápolás kérdését is. Ez a helyzet sokszor csendben, belül emészti a családokat, hiszen kevesen beszélnek róla nyíltan. Pedig mindannyian tudjuk: eljön az a pont, amikor dönteni kell, hogyan gondoskodjunk szeretteinkről.

Forrás: erteksziget.hu

A döntés sosem könnyű

Az otthonápolás mellett szól, hogy a beteg vagy idős családtag megszokott környezetben maradhat. A saját szoba, az ismerős tárgyak, a család közelsége biztonságot adnak. Az intézményi ellátás előnye a szakmai háttér és a folyamatos orvosi felügyelet. Melyiket válasszuk? Nincs egyértelmű válasz. A legtöbb család érzelmei és lehetőségei szerint próbál dönteni. A szív azt mondja: maradjon otthon. A józan ész pedig figyelmeztet: hosszú távon óriási teher lehet egyetlen ember vállán.

Az otthonápolás valósága

Sokan eleinte azt gondolják: „megoldjuk, hiszen mindig segítettünk egymásnak.” Aztán jönnek a mindennapok. Éjszakai felkelés, gyógyszeradás, ágytálazás, tisztába tétel, sebek kezelése, bevásárlás, főzés, és közben a saját élet is. Ez embert próbáló feladat. Nem ritka, hogy a családtagok egészsége is megsínyli, ha egyedül próbálnak helytállni. Fontos kimondani: nem szégyen segítséget kérni, sőt, ez a felelős döntés.

Eszközök, amik valódi könnyebbséget hoznak

A gondoskodás nem csupán jó szándékon múlik. Az otthonápoláshoz ma már számos gyógyászati segédeszköz áll rendelkezésre, amelyek kézzelfogható segítséget nyújtanak. Egy vízhatlan ágyvédő megóvja a matracot, és tisztán tartja a fekvőhelyet. Egy biztonsági kapaszkodó megakadályozhatja az esést. Egy betegemelő tehermentesíti a hozzátartozót, aki különben saját derekát kockáztatja minden mozdításnál. A higiéniai termékek nemcsak tisztaságot biztosítanak, hanem az emberi méltóságot is megőrzik.

Forrás: erteksziget.hu

Sokan nem is tudják, mennyi mindenre szükség van a mindennapi ellátás során. Ebben segíthetnek a szakértői tanácsok arról, milyen készségek és eszközök elengedhetetlenek az otthoni betegápoláshoz. Ezek nélkül könnyen előfordulhat, hogy a család túlterhelődik, az idős hozzátartozó pedig nem kapja meg azt a figyelmet, amire igazán szüksége lenne.

Segítő kéz a mindennapokban

Az Értéksziget gyógyászati segédeszköz bolt és webáruház pontosan ebben nyújt támogatást. Mi nap mint nap találkozunk olyan családokkal, akik kétségbeesetten keresik a megoldást. Tudjuk, hogy nem egyszerű eligazodni a rengeteg termék között. Ezért nálunk nemcsak vásárolni lehet, hanem kérdezni is. Elmagyarázzuk, melyik eszköz mire való, hogyan kell használni, és melyik lehet a legjobb választás az adott élethelyzetben.

Nem csupán árusítunk, hanem segítő kezet nyújtunk. Mert hisszük, hogy az otthonápolás nem csak a család feladata – mindannyiunk közös felelőssége.

Miért fontos a támogatás?

Az idősgondozás sokszor magányos feladatnak tűnik, de nem kell annak lennie. Egyetlen ápoló sem tud mindent egyedül megoldani. Ha van kihez fordulni, ha van megfelelő eszköz, ha van bátorítás, akkor a legnehezebb helyzet is könnyebben viselhető. És ami talán a legfontosabb: így az idős ember nem érzi tehernek magát, hanem továbbra is megőrizheti önállósága egy részét és méltóságát.

Összegzés

Egyedül vagy együtt? A válasz nem fekete-fehér. Minden családnak más a helyzete, mások a lehetőségei. De egy biztos: a megfelelő eszközök és a jó tanács aranyat érnek. Ha gondoskodnunk kell idős szeretteinkről, érdemes tudni, hogy van segítség. Az Értékszigetnél nemcsak nagy választékot talál, hanem figyelmet, szakértelmet és valódi emberi törődést is.

Mert a gondoskodás közös ügy. És ha kell, mi itt vagyunk.

 

