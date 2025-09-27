Compliance mint versenyelőny – fókuszban a szabálykövetés jövője

A tanácskozás fókuszában a compliance mint versenyképességet támogató stratégiai eszköz áll.

A szabályozási és piaci környezet dinamikusan változik – ami ma megfelelés, holnap már nem biztos, hogy elégséges. A konferencia évente lehetőséget teremt arra, hogy a különböző szektorok szereplői párbeszédet folytassanak, tanuljanak egymástól és naprakész, hiteles információhoz jussanak. Egy ilyen fórum támogatja a hazai megfelelési kultúra fejlődését, segíti a tudás megosztását és hozzájárul egy felelősebb, transzparensebb gazdasági környezet kialakításához

– emelte ki a rendezvény kapcsán Herman Zsuzsanna, a Debreceni Egyetem compliance igazgatója.

Az idei konferencia témái egyértelműen tükrözik a hazai és uniós jogalkotási és szabályozási tendenciákat.

A konferencia előadói között szerepelnek a hazai szabályozó hatóságok, intézmények és tudományos élet elismert szakemberei. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a kiegészítő pótmagánvád intézményének compliance szempontú jelentőségét ismerteti, Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke az együttműködés és edukáció lehetőségeit emeli ki a versenyjogi megfelelésben. Bendik Tamás, a NAIH általános elnökhelyettese a kis- és középvállalkozások adatvédelmi kihívásait mutatja be, Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke megreformált minősítési rendszer bevezetéséről és a jogszerű közbeszerzések támogatásáról tart előadást. Vágújhelyi Ferenc, a NAV elnöke az EMAP és az eÁFA révén az adatalapú közigazgatás jövőjébe ad betekintést, Korencsi Attila, az MNB compliance igazgatója a fenntarthatóság és versenyképesség közötti szabályozási dilemmákra világít rá. Firniksz Judit, a Wolters Kluwer tudományos tanácsadója a compliance hosszú távú szervezeti értékké válásáról beszél. Herman Zsuzsanna előadása pedig az AI Act megfelelési kihívásait, valamint az intézményi felkészülés gyakorlati kérdéseit járja körül.

A programot kerekasztal-beszélgetés zárja, amelyen részt vesz többek között a Magyar Ügyvédi Kamara két képviselője, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, valamint a pénzügyi szektor compliance szakértői az OTP Bank, az MBH Bank és a Richter Gedeon részéről.

Ez a konferencia nem pusztán előadások sora. Ez egy párbeszéd, amely alakítja és formálja a compliance jövőjét Magyarországon. Ajánlom mindazoknak, akik felelősségteljes döntéshozóként értik: a megfelelés nem teher, hanem lehetőség

– tette hozzá Herman Zsuzsanna.