Az Otthon Start és az ipari beruházások hajtják felfelé az ingatlanárakat Debrecenben

A vármegyeszékhelyek között Debrecenben a legmagasabbak a használt ingatlanok árai. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatai alapján átlagosan 885 ezer forintot kellett fizetniük a lakásvásárlóknak négyzetméterenként. Az egy év alatti 22 százalékos növekedés a drágulás mértékében is az elsők közé került.

1 millió forint feletti négyzetméterárak

A legnagyobb ingatlanos portál kínálata alapján az átlagos hirdetési négyzetméterárak is 1 millió forint felett jártak a nyáron. Ráadásul megtorpanás sem volt tapasztalható az árnövekedésben.

Fülep Olivér József, a Duna House debreceni ingatlanközvetítője arra hívta fel a figyelmet, hogy decembertől kezdett igazán begyorsulni az ingatlanpiac a városban, majd érzékelhető volt egy árrobbanás januárban, ami kitartott egészen áprilisig. Ezt ugyanakkor némi lassulás követte, amit aztán augusztusban az Otthon Start Program borított fel teljesen, óriási érdeklődést generálva.

20-30 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt

Az ingatlanközvetítő hálózatnál a lakások esetében éves 20-30 százalékos emelkedést mértek, míg a családi házaknál 10-20 százalékos növekedés jelentkezett. Így például a panellakások ára átlépte a 60 milliós lélektani határt.

A Duna House adatai szerint a panelek esetében az átlagár már 1 millió forintnál jár négyzetméterenként. Néhány keresettebb lakótelepen, mint például a Tocóskert vagy Újkert, hamarabb elkelnek ezen az áron a lakások, de akadnak olyan lakótelepek is - például a Fényesudvar -, ahol mérsékeltebbek a négyzetméterárak.

A családi házak esetében az ingatlanközvetítő szerint eközben 1,2 millió forint környéki árakról beszélhetünk, és hasonló árak jellemzőek az újépítésű ingatlanokra is, amelyeknél 1,2-1,3 millió forint között alakulnak az átlagos négyzetméterárak.

A leginkább keresett ingatlanok a városban továbbra is az 50-60 milliós árszint környékén kapható lakások, illetve a 90-120 millió forintba kerülő családi házak. A helyszíneket tekintve a lakások leginkább az egyetemek környékén és Tocóskertben keresettek, míg a családi házak vásárlóira az jellemző, hogy minél messzebb szeretnének eltávolodni a város déli részétől.