2 órája
Az Otthon Start és az ipari beruházások hajtják felfelé az ingatlanárakat Debrecenben
Debrecen nemcsak a legdrágább vármegyeszékhely, de az árnövekedés ütemében is az elsők között található. Akkora a kereslet az ingatlanok iránt, hogy várhatóan újabb lakóingatlan fejlesztési területeket alakít ki az önkormányzat. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint az árakat még tovább növelheti a szeptembertől elérhető Otthon Start hitel is.
Forrás: iStock
A vármegyeszékhelyek között Debrecenben a legmagasabbak a használt ingatlanok árai. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatai alapján átlagosan 885 ezer forintot kellett fizetniük a lakásvásárlóknak négyzetméterenként. Az egy év alatti 22 százalékos növekedés a drágulás mértékében is az elsők közé került.
1 millió forint feletti négyzetméterárak
A legnagyobb ingatlanos portál kínálata alapján az átlagos hirdetési négyzetméterárak is 1 millió forint felett jártak a nyáron. Ráadásul megtorpanás sem volt tapasztalható az árnövekedésben.
Fülep Olivér József, a Duna House debreceni ingatlanközvetítője arra hívta fel a figyelmet, hogy decembertől kezdett igazán begyorsulni az ingatlanpiac a városban, majd érzékelhető volt egy árrobbanás januárban, ami kitartott egészen áprilisig. Ezt ugyanakkor némi lassulás követte, amit aztán augusztusban az Otthon Start Program borított fel teljesen, óriási érdeklődést generálva.
20-30 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt
Az ingatlanközvetítő hálózatnál a lakások esetében éves 20-30 százalékos emelkedést mértek, míg a családi házaknál 10-20 százalékos növekedés jelentkezett. Így például a panellakások ára átlépte a 60 milliós lélektani határt.
A Duna House adatai szerint a panelek esetében az átlagár már 1 millió forintnál jár négyzetméterenként. Néhány keresettebb lakótelepen, mint például a Tocóskert vagy Újkert, hamarabb elkelnek ezen az áron a lakások, de akadnak olyan lakótelepek is - például a Fényesudvar -, ahol mérsékeltebbek a négyzetméterárak.
A családi házak esetében az ingatlanközvetítő szerint eközben 1,2 millió forint környéki árakról beszélhetünk, és hasonló árak jellemzőek az újépítésű ingatlanokra is, amelyeknél 1,2-1,3 millió forint között alakulnak az átlagos négyzetméterárak.
A leginkább keresett ingatlanok a városban továbbra is az 50-60 milliós árszint környékén kapható lakások, illetve a 90-120 millió forintba kerülő családi házak. A helyszíneket tekintve a lakások leginkább az egyetemek környékén és Tocóskertben keresettek, míg a családi házak vásárlóira az jellemző, hogy minél messzebb szeretnének eltávolodni a város déli részétől.
A fenti lakásárak óriási kihívást jelentenek a vevőknek, akiknek hitelből történő vásárlás esetén az önerőt is elő kell tudniuk teremteni. Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ebben is komoly segítséget jelent az Otthon Start hitel, hiszen itt bizonyos esetekben 10 százalék önerő is elegendő lehet a vásárláshoz.
Az ipari beruházások húzzák a bérleti piacot
A BMW vagy a CATL gyárépítései miatt az albérletárak lendületesen emelkedtek az elmúlt években Debrecenben: kiadó lakást 200 ezer forint alatt ma már csak elvétve lehet találni, jellemzően 200 ezer forint felett kínálják őket, míg a családi házak havi bérleti díja 500 ezer forintnál indul. Annak ellenére magasak az árak, hogy rendkívül széles most a kínálat a kiadó lakások piacán: számuk három éve nem látott szinten jár.
A hirdetési árak ugyan néha jelentősen eltérnek a reális árszinttől, de az ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint 80 százalékban megfelelő, piaci árakat határoznak meg a tulajdonosok. Az alku gyakorlatilag eltűnt a piacról, és a vevők a nyár végén már annak is örülhettek, ha hirdetési áron meg tudták vásárolni a kiszemelt ingatlanokat, és nem kellett felfelé tartó licitbe belemenniük.
A piac várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban mintegy 10-20 százalékkal emelkednek tovább az árak. A szakértő egyébként azt valószínűsíti, hogy a választásokig még további kedvezmények, könnyítések érkeznek az ingatlanvásárlók számára nemcsak a kormány, hanem a debreceni önkormányzat részéről is.
Így elképzelhetőnek tartja jelenlegi mezőgazdasági besorolású területek, zártkertek, valamint ipari területek átminősítését lakóövezetté, annak érdekében, hogy új fejlesztési területeken lehessen Debrecenben ingatlanokat építeni, valamint ezek hitelezhetővé váljanak.
Tízből 8 vevő Otthon Starttal vásárolna
A vevők mintegy 80 százaléka az Otthon Start kihasználásával szeretne ingatlant vásárolni Debrecenben a megkérdezett ingatlanosok szerint. Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ez nem véletlen, hiszen míg a szakportál gyűjtése szerint a piaci lakáshitelek kamata 6-8 százalék, az Otthon Start esetében ez legfeljebb 3 százalék lehet.
Ráadásul három bank - a Gránit, a CIB és az UniCredit - 3 százalék alatti kamatokkal kínálja a támogatott konstrukciót, ami 50 ezer forintos hitelösszeg és 25 éves futamidő választásakor 1 millió forint feletti pénzügyi előnyt jelent összességében. És akkor még nem beszéltünk az Otthon Start hitelhez kínált kedvezményekről, amelyek alacsonyabb induló költségeket, illetve jelentős, akár több százezer forint összegű, jóváírásokat jelenthetnek.
Több százezer forintos ajándék pénzzel versenyeznek a bankok
Az Erstétől akár 360 000 forint zsebelhető be az Otthon Start igénylésekor, ami több részből áll össze. Az első 200 000 forinthoz az elvárás az, hogy az adós - vagy az adóstárs - igényléskor rendelkezzen ”aktív” számlával (aktív számlának számít minden lakossági bankszámla, amelyre minden hónapban érkezik jóváírás, például fizetés, bármilyen összegben) és az a hitel futamideje alatt meg is tartsa azt. Ha 3 éven belül elő- vagy végtörlesztésre kerül a hitel, akkor viszont vissza kell fizetni a pénzt.
Az Ersténél ezen felül további jóváírások is megszerezhetők. 40 000 forintot kap a törlesztési számlájára például az, aki a fedezetül szolgáló ingatlanra Union lakásbiztosítást köt Erste internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül és a biztosítást fenntartja legalább a futamidő első 3 évében. Még 40 000 forint jóváírást kap az adós akkor, ha Erste Védelem Jelzáloghitel Törlesztési Biztosítást köt és legalább 3 évig fenntartja azt, mint ahogy az új ügyfélként történő számlanyitást is ugyanekkora ajándék pénzzel honorálja az Erste. Továbbá új bankszámla nyitáskor is még extra 40 000 forint kapnak új ügyfelek, így összesen akár 360 000 forint is lehet a jóváírások összege.
A Gránit Bank most különleges lehetőséget kínál az Otthon Start igénylőinek: az adósok 200 000 forintot kaphatnak vissza a számlájukra, ha a hitelkérelmet legkésőbb 2025. november 30-ig benyújtják, és a folyósítás 2025. december 31-ig megtörténik. A bank ezen felül a hiteligénylés díjait is mintegy 140 000 forint értékben elengedi vagy visszatéríti. A kedvezmények igénybevételéhez az adós(ok)nak vállalniuk kell, hogy havonta legalább 250 000 forint jövedelmet utalnak a Gránit Banknál vezetett számlájukra a teljes futamidő alatt. További 40 000 forint jár azoknak, akik új számlát nyitnak szelfivel, aktivált mobilbankkal és legalább egy bankkártyás vásárlással.
A Gránit a mesterséges intelligenciát is egyre inkább beépíti a működésébe, hogy gyorsabbá és gördülékenyebbé tegye az ügyintézést. A „Gránit Guru” AI-chatbot valós időben ad választ minden hitellel kapcsolatos kérdésre, így az Otthon Start programról is azonnal információt nyújt. Az AI emellett a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozásában is részt vesz, lerövidítve az ügyintézés idejét és tehermentesítve a bank munkatársait.
Az MBH Bank 100 000 forint értékű MOL ajándékkártyával jutalmazza azokat az ügyfeleket, akik legalább 10 millió forint összegű hitelt vesznek fel, és az igényléskor a megadott számlacsomagok (MBH Prémium, Kiemelt Partner, Partner Plusz vagy Kedvezmény Plusz) egyikével rendelkeznek, valamint a futamidő alatt megtartják azt. A kedvezmények érvényesítéséhez továbbá elengedhetetlen, hogy a hitelhez kapcsolódó fizetési számlára havonta legalább 350 000 forint érkezzen, és az adós a hitelből finanszírozott ingatlanra a CIG Pannónia Biztosítónál kössön lakásbiztosítást, amelyet a teljes futamidő alatt fenntart.
Az utolsóként elinduló MagNet Bank 100 000 forint értékű IKEA elektronikus utalvánnyal jutalmazza az Otthon Start lakáshitel igénylőket. Ennek feltétele, hogy a hitelösszeg legalább 10 millió forint legyen, az adós rendelkezzen MagNet számlával, az igénylés ne hitelközvetítőn keresztül történjen, valamint a kérelem 2025. december 31-ig befogadásra kerüljön.
A szintén 3 százalék alatti kamattal versenyző CIB Banktól akkor kap az adós 200 000 forint jóváírást, ha a 2025. október 31-ig hiánytalanul befogadott hitelkérelem alapján a pénzintézet 2025. december 31-ig folyósítja a hitelt. Itt egyéb feltétel nincs.
Az UniCredit egy havi törlesztőrészletet, de minimum 100 000 forintot ír jóvá az adós számláján utólag, amennyiben 2025 november 30-ig igényli a hitelt, és az 2026. május 31-ig folyósításra kerül.