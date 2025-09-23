Az MBH Bank támogató partnerként áll a debreceni közösségi és fenntarthatósági kezdeményezések mellé

Puskás András vezérigazgató-helyettes, MBH Bank

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány 1999 óta vesz részt Debrecen város mintegy 14 000 lakosú Józsa városrészének közösségi életében. Tevékenysége a lakossági programok és a helyi tájékoztatás mellett kiterjed a társadalmi felelősségvállalás, valamint a fenntarthatóság területére is. Az alapítvány hosszú távú célja, hogy közösségi akciókkal és célzott együttműködésekkel olyan tudatos, felelős helyi közösséget alakítson ki, amely a fenntarthatóságot a mindennapok gyakorlatában is megéli.

Az MBH Bank támogatásának köszönhetően az alapítvány az őszi Józsai Szüreti Nap és Csak Nyúl Fesztivál keretében szemléletformáló programokat szervez. Mindezeken kiemelt szerepet kap a Zöld Őrszem mérőhálózat bemutatása, amely Józsán és Debrecen további 15 pontján folyamatosan monitorozza a levegő, a víz, a talaj és a biodiverzitás állapotát. A támogatás emellett lehetővé teszi a Tócó-patak élővilágához kapcsolódó közösségi séták megszervezését, valamint további ismeretterjesztő programokat a fenntartható környezeti nevelés erősítése érdekében. Az MBH Bank a Fenntartható Jövő Bankja programja keretében a biodiverzitás védelmében már jelentős eredményeket ért el, és kiemelten fontosnak tartja, hogy országszerte olyan civil, kulturális és szemléletformáló kezdeményezések mellé álljon, amelyek elősegítik a közösségek fejlődését és előmozdítják a fenntartható gondolkodást.

Az MBH Banknál hiszünk abban, hogy a társadalmi felelősségvállalás akkor lehet igazán eredményes, ha célzottan, a lakosság számára kézzelfogható értéket teremtő ügyeket támogatunk. Külön öröm számunkra, hogy mindezt olyan közösségben tehetjük meg, amelyhez erős szálak kötnek bennünket. Debrecen városa és a Józsa Fejlődéséért Alapítvány kiemelt példa erre, hiszen egyszerre erősíthetjük helyi jelenlétünket és képviselhetjük a fenntarthatóság ügyét

– mondta Puskás András az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, kommunikációért, illetve ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.

Alapítványunk számára megtiszteltetés, hogy az MBH Bank támogatásával olyan programokat valósíthatunk meg, amelyek nemcsak Józsa közösségét erősítik, hanem a fenntarthatóságot is szolgálják. Hisszük, hogy a helyi közösségek ereje kulcsfontosságú a jövő alakításában. Az MBH Bankkal való együttműködés lehetőséget ad arra, hogy közösen példát mutassunk a felelős gondolkodás és a természeti értékek megőrzése terén. A Józsa Fejlődéséért Alapítvány számára a fenntarthatóság nem csupán célkitűzés, hanem közösségi felelősség. Nagyra értékeljük, hogy az MBH Bank támogatása révén mindezt kézzelfogható programokkal és élményekkel tehetjük valósággá

– tette hozzá Újj Zsolt, a Józsa Fejlődéséért Alapítvány vezetője.