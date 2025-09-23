szeptember 23., kedd

Az MBH Bank támogató partnerként áll a debreceni közösségi és fenntarthatósági kezdeményezések mellé

Az MBH Bank 5 millió forint értékű adománnyal támogatja a Józsa Fejlődéséért Alapítványt, amely már több mint 25 éve dolgozik Debrecen közösségi életének fejlődéséért és a fenntarthatósági szemlélet erősítéséért. A felajánlás szorosan illeszkedik az MBH Bank ESG-stratégiája mentén megfogalmazott célkitűzéséhez, miszerint alaptevékenysége mellett a társadalmi és környezeti értékteremtésben is aktív szerepet vállal. Emellett erősíti a bankcsoport és Debrecen városa közötti együttműködést, amelynek középpontjában a helyi közösségek, a sportélet és a kulturális kezdeményezések támogatása áll.

Puskás András vezérigazgató-helyettes, MBH Bank

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány 1999 óta vesz részt Debrecen város mintegy 14 000 lakosú Józsa városrészének közösségi életében. Tevékenysége a lakossági programok és a helyi tájékoztatás mellett kiterjed a társadalmi felelősségvállalás, valamint a fenntarthatóság területére is. Az alapítvány hosszú távú célja, hogy közösségi akciókkal és célzott együttműködésekkel olyan tudatos, felelős helyi közösséget alakítson ki, amely a fenntarthatóságot a mindennapok gyakorlatában is megéli.

Az MBH Bank támogatásának köszönhetően az alapítvány az őszi Józsai Szüreti Nap és Csak Nyúl Fesztivál keretében szemléletformáló programokat szervez. Mindezeken kiemelt szerepet kap a Zöld Őrszem mérőhálózat bemutatása, amely Józsán és Debrecen további 15 pontján folyamatosan monitorozza a levegő, a víz, a talaj és a biodiverzitás állapotát. A támogatás emellett lehetővé teszi a Tócó-patak élővilágához kapcsolódó közösségi séták megszervezését, valamint további ismeretterjesztő programokat a fenntartható környezeti nevelés erősítése érdekében. Az MBH Bank a Fenntartható Jövő Bankja programja keretében a biodiverzitás védelmében már jelentős eredményeket ért el, és kiemelten fontosnak tartja, hogy országszerte olyan civil, kulturális és szemléletformáló kezdeményezések mellé álljon, amelyek elősegítik a közösségek fejlődését és előmozdítják a fenntartható gondolkodást. 

Az MBH Banknál hiszünk abban, hogy a társadalmi felelősségvállalás akkor lehet igazán eredményes, ha célzottan, a lakosság számára kézzelfogható értéket teremtő ügyeket támogatunk. Külön öröm számunkra, hogy mindezt olyan közösségben tehetjük meg, amelyhez erős szálak kötnek bennünket. Debrecen városa és a Józsa Fejlődéséért Alapítvány kiemelt példa erre, hiszen egyszerre erősíthetjük helyi jelenlétünket és képviselhetjük a fenntarthatóság ügyét

– mondta Puskás András az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, kommunikációért, illetve ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.

Alapítványunk számára megtiszteltetés, hogy az MBH Bank támogatásával olyan programokat valósíthatunk meg, amelyek nemcsak Józsa közösségét erősítik, hanem a fenntarthatóságot is szolgálják. Hisszük, hogy a helyi közösségek ereje kulcsfontosságú a jövő alakításában. Az MBH Bankkal való együttműködés lehetőséget ad arra, hogy közösen példát mutassunk a felelős gondolkodás és a természeti értékek megőrzése terén. A Józsa Fejlődéséért Alapítvány számára a fenntarthatóság nem csupán célkitűzés, hanem közösségi felelősség. Nagyra értékeljük, hogy az MBH Bank támogatása révén mindezt kézzelfogható programokkal és élményekkel tehetjük valósággá

– tette hozzá Újj Zsolt, a Józsa Fejlődéséért Alapítvány vezetője.

Az MBH Bank évek óta fontos szerepet vállal a város és közvetlen térsége életében, 2025 áprilisa óta pedig Debrecen kizárólagos számlavezető pénzintézete.  A hitelintézet több mint 350 vállalattal áll együttműködésben a régióban, tagja a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarának, és elkötelezett a régió gazdaságának fejlesztése mellett. Továbbá aktívan támogatja a helyi sport- és kulturális életet is. Az MBH Bank együttműködik a DVSC Futball Zrt.-vel, a Nagyerdei Stadiont üzemeltető DNS Kft.-vel, valamint a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, amelynek révén az MBH Bank a Campus Fesztivál 2025 hivatalos szponzora lett.

 

