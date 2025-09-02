szeptember 2., kedd

A Kossuth utca fejlesztése Sárrétudvariban

Címkék#Széchenyi Terv Plusz#Élhető települések#Kossuth utca fejlesztése Sárrétudvariban

Megújult a közösségi és közlekedési infrastruktúra.

PR cikk
A Kossuth utca fejlesztése Sárrétudvariban

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz keretében, az „Élhető települések” TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú felhívás alapján valósítja meg a „Kossuth utca fejlesztése Sárrétudvariban” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00004 azonosítószámú projektet.

 A beruházás 200 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult meg.

A Kossuth utca fejlesztése Sárrétudvariban

A fejlesztés célja a település közösségi és infrastrukturális feltételeinek javítása, a helyi lakosság életminőségének növelése, valamint a kulturális és közösségi programok támogatása. A projekt részeként megépült egy térkövezett, ingyenesen használható parkolósáv, három új gyalogátkelőhely, valamint egy fedett kerékpártároló. Emellett megvalósult egy modern tájház, amely a helyi hagyományokat és népi kultúrát bemutató kiállítóhelyként, valamint közösségi rendezvények helyszíneként szolgál. A közösségi élet színvonalát tovább emeli egy mobil színpad beszerzése, amely szabadtéri események és falunapok lebonyolítását teszi lehetővé.

 A projekt komplex módon járul hozzá a közlekedésbiztonság, a fenntartható közlekedés és a közösségi élet fejlődéséhez Sárrétudvariban.

 

 

