A Kossuth utca fejlesztése Sárrétudvariban
Megújult a közösségi és közlekedési infrastruktúra.
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz keretében, az „Élhető települések” TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú felhívás alapján valósítja meg a „Kossuth utca fejlesztése Sárrétudvariban” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00004 azonosítószámú projektet.
A beruházás 200 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult meg.
A fejlesztés célja a település közösségi és infrastrukturális feltételeinek javítása, a helyi lakosság életminőségének növelése, valamint a kulturális és közösségi programok támogatása. A projekt részeként megépült egy térkövezett, ingyenesen használható parkolósáv, három új gyalogátkelőhely, valamint egy fedett kerékpártároló. Emellett megvalósult egy modern tájház, amely a helyi hagyományokat és népi kultúrát bemutató kiállítóhelyként, valamint közösségi rendezvények helyszíneként szolgál. A közösségi élet színvonalát tovább emeli egy mobil színpad beszerzése, amely szabadtéri események és falunapok lebonyolítását teszi lehetővé.
A projekt komplex módon járul hozzá a közlekedésbiztonság, a fenntartható közlekedés és a közösségi élet fejlődéséhez Sárrétudvariban.