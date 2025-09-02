A Kossuth utca fejlesztése Sárrétudvariban

A fejlesztés célja a település közösségi és infrastrukturális feltételeinek javítása, a helyi lakosság életminőségének növelése, valamint a kulturális és közösségi programok támogatása. A projekt részeként megépült egy térkövezett, ingyenesen használható parkolósáv, három új gyalogátkelőhely, valamint egy fedett kerékpártároló. Emellett megvalósult egy modern tájház, amely a helyi hagyományokat és népi kultúrát bemutató kiállítóhelyként, valamint közösségi rendezvények helyszíneként szolgál. A közösségi élet színvonalát tovább emeli egy mobil színpad beszerzése, amely szabadtéri események és falunapok lebonyolítását teszi lehetővé.

A projekt komplex módon járul hozzá a közlekedésbiztonság, a fenntartható közlekedés és a közösségi élet fejlődéséhez Sárrétudvariban.