1 órája

Virágkarnevál 2025 – Ahol a biztonság is közösségi élmény

Címkék#esemény#Pannon Guard Zrt#Debreceni Virágkarnevál

Interjú Dr. Sutka Sándorral, a Pannon Guard Zrt. elnökével, és Madácsi István műveleti igazgatóval.

PR cikk
Virágkarnevál 2025 – Ahol a biztonság is közösségi élmény

Madácsi István, a Pannon Guard Zrt. műveleti igazgatója és dr. Sutka Sándor, a Pannon Guard Zrt. elnöke

A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is különleges összművészeti élményt ígér: látványos virágkocsik, nemzetközi táncegyüttesek, civil szervezetek, alkotóközösségek és virágos installációk színesítik a karneváli hetet. Az élmény azonban csak akkor lehet teljes, ha minden résztvevő biztonságban érezheti magát. Ennek biztosítása évek óta a Pannon Guard Zrt. feladata, akik idén is kulcsszereplői a háttérmunkának.

Milyen szerepet vállal a Pannon Guard Zrt. a Virágkarnevál biztosításában?

Dr. Sutka Sándor, elnök:

Évek óta megtisztelő számunkra, hogy a Debreceni Virágkarnevál és az ahhoz kapcsolódó események biztonságos lebonyolítását a hatóságokkal együttműködve segíthetjük, ezzel hozzájárulva a rendezvény zavartalan meneteléhez és a látogatók nyugalmához. Ez az ország egyik legismertebb és legnépesebb kulturális eseménye, így a bizalom, amit kapunk, óriási felelősséget is jelent.

Hogyan zajlik egy ilyen méretű esemény biztosítása?

Madácsi István, műveleti igazgató:

A munkánk már az építési szakaszban elkezdődik, és a bontásig tart. A karnevál tulajdonképpen egy hatnapos rendezvénysorozat, amely augusztus 20-án éri el csúcspontját. Csak ezen a napon közel 300 emberünk dolgozik a helyszíneken, míg a teljes időszak alatt körülbelül 400 fővel biztosítjuk az eseményt.

A feladataink sokrétűek: a virágkocsik, a felvonulás útvonalának, a lelátóknak, a beléptetőpontoknak, és a mellékrendezvényeknek a biztosítása mind hozzánk tartozik.

Mi tesz jó parancsnokká valakit egy ilyen helyzetben?

Madácsi István:

Egy jó parancsnok nemcsak szakmailag és logisztikailag irányít, hanem aktívan tartja a kapcsolatot a hatóságokkal, a szervezőkkel, és az Operatív Törzs tagjaként gyors, felelős döntéseket hoz. Az előkészületek során megszervezzük a szerkezeti egységeket, kinevezzük a szakasz- és csoportvezetőket, képzéseket tartunk számukra, majd a végrehajtó állomány minden tagját pontos eligazításban részesítjük. Mindenkinek tudnia kell, mi a feladata, és hogyan kell azt a legmagasabb színvonalon ellátni.

Mi a legnagyobb kihívás egy ilyen rendezvénynél?

Madácsi István:

Talán az, hogy soha nem lehet rutinból dolgozni. Hiába vagyunk hosszú évek óta a Virágkarnevál biztonsági szolgáltatói, minden év más. Új elemek, új helyszínek, más tömegdinamika – ezekhez folyamatosan alkalmazkodni kell. Minden rendezvény más biztonsági megoldásokat igényel.

Hogyan járul hozzá a Pannon Guard csapata a közösségi élményhez?

Dr. Sutka Sándor:

A Pannon Guard Zrt. minden munkatársa magáénak tekinti a rendezvényt. Nemcsak a rendészeti, de a logisztikai, szállítási és adminisztratív egységeink is jelentős szerepet vállalnak a lebonyolításban. Ahhoz, hogy a kollégák a terepen kiválóan teljesítsenek a háttérmunkának svájci óramű pontossággal kell működnie. 

Mit gondol, milyen lesz az idei karnevál?

Dr. Sutka Sándor:

Debrecen egy értékalapú, kultúrára épülő, dinamikusan fejlődő város, amely képes válaszolni a gazdasági és környezeti kihívásokra is. Az idei karnevál programkínálata ezt tökéletesen tükrözi. Büszkék lehetünk arra, hogy nemcsak hazai, de számos nemzetközi tánccsoport is bemutatkozik, és hogy ez a hagyományunk már-már hungarikummá vált. Külön öröm számunkra, hogy a Pannon Guard Zrt. ennek szerves része lehet. A Debreceni Virágkarnevál nemcsak látványos, de biztonságos is – és ez a háttérben dolgozó több száz szakembernek, köztük a Pannon Guard Zrt. csapatának köszönhető.

 

