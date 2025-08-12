Virágkarnevál 2025 – Ahol a biztonság is közösségi élmény

A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is különleges összművészeti élményt ígér: látványos virágkocsik, nemzetközi táncegyüttesek, civil szervezetek, alkotóközösségek és virágos installációk színesítik a karneváli hetet. Az élmény azonban csak akkor lehet teljes, ha minden résztvevő biztonságban érezheti magát. Ennek biztosítása évek óta a Pannon Guard Zrt. feladata, akik idén is kulcsszereplői a háttérmunkának.

Milyen szerepet vállal a Pannon Guard Zrt. a Virágkarnevál biztosításában?

Dr. Sutka Sándor, elnök:

Évek óta megtisztelő számunkra, hogy a Debreceni Virágkarnevál és az ahhoz kapcsolódó események biztonságos lebonyolítását a hatóságokkal együttműködve segíthetjük, ezzel hozzájárulva a rendezvény zavartalan meneteléhez és a látogatók nyugalmához. Ez az ország egyik legismertebb és legnépesebb kulturális eseménye, így a bizalom, amit kapunk, óriási felelősséget is jelent.

Hogyan zajlik egy ilyen méretű esemény biztosítása?

Madácsi István, műveleti igazgató:

A munkánk már az építési szakaszban elkezdődik, és a bontásig tart. A karnevál tulajdonképpen egy hatnapos rendezvénysorozat, amely augusztus 20-án éri el csúcspontját. Csak ezen a napon közel 300 emberünk dolgozik a helyszíneken, míg a teljes időszak alatt körülbelül 400 fővel biztosítjuk az eseményt.

A feladataink sokrétűek: a virágkocsik, a felvonulás útvonalának, a lelátóknak, a beléptetőpontoknak, és a mellékrendezvényeknek a biztosítása mind hozzánk tartozik.

Mi tesz jó parancsnokká valakit egy ilyen helyzetben?

Madácsi István:

Egy jó parancsnok nemcsak szakmailag és logisztikailag irányít, hanem aktívan tartja a kapcsolatot a hatóságokkal, a szervezőkkel, és az Operatív Törzs tagjaként gyors, felelős döntéseket hoz. Az előkészületek során megszervezzük a szerkezeti egységeket, kinevezzük a szakasz- és csoportvezetőket, képzéseket tartunk számukra, majd a végrehajtó állomány minden tagját pontos eligazításban részesítjük. Mindenkinek tudnia kell, mi a feladata, és hogyan kell azt a legmagasabb színvonalon ellátni.

Mi a legnagyobb kihívás egy ilyen rendezvénynél?