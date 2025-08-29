augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

21°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

33 perce

Már a sztárok is tudják: yoUDay – a Te napod!

Címkék#Debreceni Egyetem#teltházas#könnyűzenei

A Halott Pénz, a Király Tesók, Manuel, az LGT Zenevonat és Topic is örömmel húzta be tavaly a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadionshow-ját. Idézzük fel együtt a teltházas gigabuli legjobb pillanatait, ami a fellépőknek is emlékezetes maradt.

PR cikk

Mintegy hatszáz fellépő, a háttérben pedig csaknem ezer közreműködő vett részt a 2024-es yoUDay műsorában. A Debreceni Egyetem egyedülálló tanévnyitójára a hazai könnyűzenei élet krémje hozta el legnagyobb slágereit a Nagyerdei Stadionba.

Manuel dalait egyként zengte a teltházas küzdőtér, és a Halott Pénz legjobb szerzeményeit is húszezren énekelték együtt Marsalkó Dáviddal és Járai Márkkal. Az LGT Zenevonat megtáncoltatta a közönséget, a Király Tesók pedig zenei aláfestést adtak egy lánykéréshez. A különleges látványelemekben is bővelkedő finálét a német sztár DJ és zenei producer, Topic tette felejthetetlenné.

A tervek szerint az idei, kilencedik stadionshow minden eddiginél nagyobbat fog szólni. Az év legjelentősebb egyetemi bulijára egy vadonatúj netes felületen keresztül vásárolhatók meg a belépők. Az új honlapon számos meglepetés és hasznos információ várja a látogatókat, a yoUDay-jel kapcsolatos kérdésekre a mesterséges intelligencia is választ ad.

Forrás: www.unideb.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu