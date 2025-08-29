Már a sztárok is tudják: yoUDay – a Te napod!

Mintegy hatszáz fellépő, a háttérben pedig csaknem ezer közreműködő vett részt a 2024-es yoUDay műsorában. A Debreceni Egyetem egyedülálló tanévnyitójára a hazai könnyűzenei élet krémje hozta el legnagyobb slágereit a Nagyerdei Stadionba.

Manuel dalait egyként zengte a teltházas küzdőtér, és a Halott Pénz legjobb szerzeményeit is húszezren énekelték együtt Marsalkó Dáviddal és Járai Márkkal. Az LGT Zenevonat megtáncoltatta a közönséget, a Király Tesók pedig zenei aláfestést adtak egy lánykéréshez. A különleges látványelemekben is bővelkedő finálét a német sztár DJ és zenei producer, Topic tette felejthetetlenné.

A tervek szerint az idei, kilencedik stadionshow minden eddiginél nagyobbat fog szólni. Az év legjelentősebb egyetemi bulijára egy vadonatúj netes felületen keresztül vásárolhatók meg a belépők. Az új honlapon számos meglepetés és hasznos információ várja a látogatókat, a yoUDay-jel kapcsolatos kérdésekre a mesterséges intelligencia is választ ad.

Forrás: www.unideb.hu