Hajbeültetés Debrecen – Miért érdemes Budapestre, a HIMG Klinikára utazni?

A HIMG Hajbeültetési Klinika előnyei

A HIMG az ország legnagyobb hajbeültetési klinikája, ahol 500 négyzetméteren, 5 műtő és 17+ év tapasztalat várja pácienseinket a hajbeültetés elvégzésére. Eddig több mint 5800 elégedett ügyfél választott minket, és minden beavatkozásra garancia jár. Klinikánkon a legkorszerűbb hajbeültetési technikákat alkalmazzuk, köztük a prémium SHE módszer is, amely teljesen fájdalommentes, helyi érzéstelenítéssel történik, és akár 1, illetve 2 napos kezelési csomagokban is elérhető.

Miért éri meg Budapestre utazni Debrecenből?

Lehet, hogy vidéken is van hajklinika, például debreceni hajklinika, de a hajbeültetés egy speciális dolog. Érdemes a legjobb klinikát választani, ahol nagy páciensszámmal dolgoznak – nálunk hetente annyi műtét történik, mint egy kisebb vidéki klinikán egy hónap alatt. Megértjük, hogy Debrecenben élve valamennyire távol vagyunk, de a jó minőségért megéri az erőfeszítés. Ez az Ön feje – és ebből csak egy van. Ha a professzionális hajbeültetés a célja, akkor minket látogasson meg.

Ráadásul Debrecenből Budapestre könnyen és gyorsan el lehet jutni autóval, vonattal vagy akár busszal is – a menetidő 2-3 óra, így az 1-2 napos beavatkozás kényelmesen megszervezhető. Sőt, nem szükséges személyes konzultáció, mivel ingyenes online árajánlatot is kérhet tőlünk fotók alapján. Orvosaink, akik több ezer hajbeültetést végeztek, alaposan megvizsgálják az elküldött képeket és a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek. A szakvéleményt legfeljebb 72 órán belül kapja meg, de általában 1 munkanapon belül válaszolunk. Így előre pontos képet kaphat arról, hogy milyen kezelésre van szüksége és mennyibe kerül a hajbeültetés.

A beavatkozás folyamata

A HIMG Klinikán a díjnyertes SHE (Single Hair Extraction) hajbeültetési módszerrel is elvégezhető a hajbeültetése, ez a módszer egyedülállóan csak nálunk érhető el. Az SHE módszer során a pácienseink fejének a hátsó részéről egy speciális 0,5-0,8 mm átmérőjű tűnek a segítségével nyerjük ki a hajhagymákat, majd ezeket gondosan ültetjük be a cél területre, ügyelve arra, hogy a beültetett és átültetett hajszálak természetes módon illeszkedjenek a meglévő hajvonalat adó területhez.