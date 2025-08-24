A legjobb filmek ismét a CineFesten debütálnak Magyarországon

A fesztivál történetében először fordul elő, hogy két magyar Oscar-díjas alkotó legújabb filmje került a Versenyprogramba, itt ugyanis egyaránt látható lesz Nemes Jeles László és Deák Kristóf legfrissebb rendezése. Az Oscar-díjas Saul fiát jegyző Nemes mozifilmjét a rendező családjának története ihlette. A CineFestre egyenesen Velencéből érkező Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, és amikor egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja, a fiú nem hajlandó elfogadni ezt. A Mindenki című rövidfilmjéért Oscar-díjat nyert Deák legújabb, Egykutya című munkája egyben a film világpremierje. A feszült, fordulatos, mégis mélyreható drámában négy régi barát találkozik hosszú idő után, hogy megfejtsék a múltjuk közös titkát.

A Versenyprogram továbbá olyan alkotásokat tartogat az érdeklődőknek, mint Joachim Trier új rendezése, az Érzelmi érték, amely a Cannes-i Filmfesztivál egyik legnagyobb közönségkedvence volt, és ott végül elnyerte a fesztivál nagydíját. Érkezik még a korábban Arany Pálma-díjat nyert Titán rendezője, Julia Ducournau új filmje ugyancsak Cannes-ból (Alpha), és egy igazi sztárparádé: a Szegény párákhoz hasonlóan, mindössze néhány nappal Velence után Yorgos Lanthimos elhozza legújabb, Bugonia című alkotását, ezúttal is Emma Stone főszereplésével.

A Kitekintő egyik szenzációja egy már most kultikussá vált amerikai testhorror, a Sundance-ről érkező Együtt. Michael Shanks első rendezésében Tim és Millie (az életben is egy párt alkotó Dave Franco és Alison Brie) kapcsolata válaszúthoz érkezik. Vidékre költöznek, hogy csak egymásra fókuszálhassanak, ám nem számítanak arra, hogy egy természetfeletti, rémálomszerű találkozás felforgatja a lelküket, és legfőképpen: a testüket. Az amerikai Ethan Coen rendezése Cannes-ból, ahogy a címe is sugallja – Szivi ne! – őrült fekete komédia. Hősnője, a kisvárosi magánnyomozónő (Margaret Qualley) rejtélyes gyilkosság végére szeretne járni, miközben belekeveredik egy karizmatikus szektavezér (Chris Evans) és egy rejtélyes nő (Aubrey Plaza) zavaros ügyébe.