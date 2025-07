Itt, amit ígérnek, az lesz!

A családias légkört. Mi ellenőrök napi szinten találkozunk, beszélgetünk, tényleg családias a hangulat. Persze, mint minden családban, azért itt is vannak kisebb-nagyobb konfliktusok. Azt szeretem, hogy nem vagyunk túl sokan, sőt most a megnövekedett feladatokkal inkább kevesen. Mi mindenkit szívesen befogadunk, nagyon odafigyelünk egymásra, az újakra is, segítőkész az egész parkoló ellenőri csapat.

Miben különbözik a jelenlegi munkahelyed az előzőtől?

Olyan helyen dolgoztam, ahol sokan voltunk, ennyire nem figyeltek oda az egyénekre. Itt azonban én úgy gondolom, ha bárkihez is fordulunk, emberszámba vesznek bennünket, nem egy vagyunk a sok közül, hanem emberként tisztelnek minket.

Mennyire egyeztethető össze ez a munka a családdal?

Igazából ez a másik, amiért szeretem ezt a munkahelyet, mert maximálisan összeegyeztethető a családdal. Nekem kisgyerekeim voltak, amikor ide kerültem, és a munkám soha nem akadályozott a gyereknevelésben, a munkaidő beosztás szerintem tökéletes családanyaként is.

Összefoglalva, hogyan ajánlanád a munkádat, munkahelyedet másoknak?

Ha valaki szereti a jó közösséget, szeret kommunikálni emberekkel, nem szeret gép mellett állni egész nap, itt a helye. Nagyon sok munkalehetőség van most a környezetünkben, látjuk, halljuk mi is, de az nem biztos, hogy az lesz, amit ígérnek. Itt, viszont amit ígérnek, az lesz! Ebben még soha nem csalódtam.