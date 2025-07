A nagy pénzügyi kérdés: bérlés vagy vásárlás? Mit vegyél figyelembe a döntésnél?

1. Milyen a pénzügyi helyzeted?

A lakásvásárlás hatalmas befektetés akkor is, ha lakáshitel (K&H lakáshitel vásárlásra, THM: 6,5-8,6%, közzétéve: 2025.06.12.) segítségével jutsz hozzá leendő otthonodhoz. Egyrészt elő kell teremtened az önerőt, ami jellemzően az ingatlan árának 20 százaléka, ha azonban valamilyen kedvezményre vagy jogosult, már 10 százalékos önerővel is vásárolhatsz, azonban még ez is több millió forintos összeg. Ezt követően minden hónapban meg kell fizetned a törlesztőrészleteket, ami a munkahelyed elvesztése vagy egy nem várt anyagi vészhelyzet esetén komoly pénzügyi kockázattal is együtt járhat.

Cserébe természetesen egy saját otthonban laksz, a részleteket pedig nem egy harmadik személynek fizeted, csupán a kapott kölcsönt törleszted: miután a hitelt visszafizetted, a lakásoddal úgy rendelkezel, ahogyan szeretnél.

Természetesen a lakás bérlése esetén bérleti díjat kell fizetned, ha azonban nehezebb helyzetbe kerülsz, megteheted azt, hogy átmenetileg egy kisebb lakásba költözöl, így lakhatásod akkor is biztosítva van, ha egy nehezebb helyzetbe kerülsz.

2. Mennyi energiát szeretnél a lakáskeresésbe fektetni?

Ha te is kerültél már olyan helyzetbe, hogy minél hamarabb új albérletet kellett találnod, jól tudod milyen frusztráló érzés ez, hiszen szorít az idő, és érthető módon nem szeretnél egyik napról a másikra utcára kerülni. Miután azonban megtaláltad a megfelelő lakást, egyszerű dolgod van: kifizeted a kauciót és az első havi bérleti díjat, és már költözhetsz is új otthonodba.

Egy ingatlanvásárlás ennél hosszadalmasabb: már a keresés is nehezebb lehet, hiszen hosszú távra szeretnél elköteleződni, érthető tehát, hogy nem akarsz kompromisszumokat kötni. Ha megtaláltad a tökéletes ingatlant, meg kell oldanod a finanszírozást: miután a hitelkalkulátor segítségével megtaláltad a számodra legkedvezőbb konstrukciót, össze kell gyűjtened a szükséges dokumentumokat, bemenni egy bankfiókba és elindítani a folyamatot, ami több hetet is igénybe vehet.

A vásárlás tehát kétségtelenül körülményesebb és sokszor igazán stresszes eljárás, azt azonban ne felejtsd el, hogy erre csak egyszer kell sort kerítened: ha a bérleti szerződés felmondásra kerül, minden kezdődik elölről.