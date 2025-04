Tavaszi lomtalanítás: plüssmackó, használt cipő is landolhat a ruhagyűjtő konténerben

Nem vész el, csak átalakul

Persze vannak olyan anyagok, amelyek csak energetikai hasznosításra alkalmasak. Ezeket ledarálva az erőművek elégetik, így energiát nyernek belőlük. A Textrade Kft.-hez beérkezett textíliák 14 százaléka géptörlő rongyként végzi vágott vagy vágatlan formában, amire az iparnak nagy szüksége van, csakúgy, mint az újrahasznosított, ledarált textilipari alapanyagra – például hangszigetelő anyag, töltőanyag formájában.

Még nyugat-európai viszonylatban is óriási teljesítmény, hogy a beérkezett hulladéktextília csupán 1 százaléka végzi hulladéklerakóban.

Ne feledd: a ruhagyűjtő konténereket és a hulladéklerakó udvarokat az egész ország területén eléred! Egy laza mozdulattal te is szállj be a Textrade Kft. környezetvédelmi missziójába, és adj új esélyt a kedvenc ruhadarabodnak! Most ez a divat!